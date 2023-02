Non siete ancora sazi di film su Netflix? Ecco i titoli che stanno riscuotendo grande successo e che non dovete assolutamente perdere

Chi ha un abbonamento attivo su Netflix sa che sulla piattaforma non ci si potrà mai annoiare. Infatti, il catalogo è sempre in continuo aggiornamento e si arricchisce ogni mese sempre di nuovi imperdibili contenuti. Se vogliamo guardare qualcosa durante il weekend, possiamo recuperare alcuni dei film usciti negli ultimi giorni. Non siete ancora sazi di film su Netflix? Ecco i titoli che stanno riscuotendo grande successo. Tra i più interessanti ve ne sono 2 che vi invitiamo a conoscere meglio, continuando nella lettura dell’articolo.

Febbraio è stato un mese particolarmente ricco per gli utenti Netflix appassionati di serie TV, film, documentari e altri generi di contenuti. Ma il bello deve ancora venire, perché nei prossimi giorni si potrà guardare, ad esempio, “Io tu noi, Lucio”, ossia il resoconto della vita di Lucio Battisti in uscita sulla piattaforma il 28 febbraio. Oppure, sempre dalla stessa data, uscirà “Cielo d’ottobre”, una pellicola del 1999 ispirata alla storia, realmente accaduta, di un giovane ingegnere della NASA.

Parlando, però, dei titoli usciti negli ultimi giorni, ci sono stati 2 film in particolare che sono stati accolti bene dai fan e dalla critica. Vediamoli insieme!

Se non siete ancora sazi di film, ecco due titoli che sicuramente apprezzerete!

Il primo film che sta già facendo parlare molto di sé, soprattutto per il suo essere a tratti molto crudo e violento, è “The Strays” un thriller psicologico disponibile su Netflix dal 22 febbraio. Il film narra le vicende di Cheryl, una giovane madre londinese che cerca di fuggire dal suo contesto familiare soffocante perché desiderosa di realizzarsi personalmente e professionalmente. Per raggiungere questo obiettivo, la donna abbandona i suoi figli piccoli alla sorella e si trasferisce in una località sconosciuta per ricominciare da zero con una nuova identità.

Dopo qualche anno, riesce nel suo intento diventando una moglie e una madre sofisticata ed elegante. Tuttavia, a livello interiore, ella vive nel terrore che il suo passato possa ritornare e distruggere la sua immagine. Infatti, la paura è tale da rigettare la sua vera identità e da impedire anche ai suoi figli di avvicinarvisi. Il suo incubo diventa realtà quando incontra, nel suo quartiere residenziale, un ragazzo e una ragazza di colore, che la fanno ripiombare in una situazione che lei ha sempre rifiutato.

Per gli amanti dell’horror un po’ “leggero”

Il secondo film, invece, uscito ieri 24 febbraio e riconducibile al genere horror, è “Un fantasma in casa”. La storia è incentrata sulle vicende della famiglia Presley che, dopo essersi trasferita in una vecchia casa a Chicago, scopre che è infestata da un fantasma. Lo spettro è di un uomo degli anni ’70 di nome Ernest che, nonostante i vari tentativi, fallisce nell’intento di spaventare i nuovi inquilini. Anzi, arriva addirittura a stringere amicizia con il figlio minore Kevin, un ragazzo timido ed introverso appassionato di musica.

Quando il padre, Frank, scopre dell’esistenza di Ernest, cerca in tutti i modi di trarne profitto facendolo diventare una star dei social media. Tutto però inizia a complicarsi quando anche il governo inizia ad interessarsi al fantasma che, a sua volta, comincia a ricordare alcuni momenti spiacevoli del suo passato e del motivo che lo tiene bloccato in casa dopo 50 anni dalla sua morte. Insomma, se non siete ancora sazi di film, possiamo dire che “Un fantasma in casa” è il classico film da salvare tra i preferiti e da guardare in compagnia anche dei più piccini.