È una piccola ghiandola a forma di farfalla alla base del collo ma il suo è un grande ruolo per il nostro benessere e la nostra salute. Tra l’altro controlla la crescita, il sistema nervoso centrale, i processi metabolici, la sintesi delle proteine.

C’è chi pensa che i disturbi di un suo malfunzionamento riguardino soprattutto le donne. In effetti, dicono gli esperti, esse ne sono colpite più frequentemente rispetto agli uomini che però non ne sono certo esclusi.

Questi disturbi non riguardano solo le donne

Questo importante organo è la tiroide e, se non marcia a dovere, pure tra i maschi può dare origine a problemi anche molto pesanti. E che sono legati alla sfera intima e a eventuali anomalie.

Non riuscire a concepire bambini potrebbe ad esempio essere legato a quantità non corrette di ormoni tiroidei nel sangue. Questo porterebbe a influenzare forma, mobilità, forza dei gameti maschili, alterando in tale modo la capacità riproduttiva. E sia in caso di una tiroide troppo lenta (ipotiroidismo) sia nel caso opposto, quando lavora velocissima (ipertiroidismo).

Non sempre è lo stress o l’ansia, quando lui fa cilecca sotto le lenzuola il problema potrebbe essere legato al malfunzionamento di questo organo

Queste due condizioni potrebbero anche essere causa di situazioni di debolezza e incapacità dell’attività (chiamiamola così) sotto le lenzuola. Sembra in particolare che negli uomini con ipotiroidismo ci sia una percentuale elevata della prolattina. Una situazione apparentemente strana, poiché si tratta di un ormone tipico delle donne in gravidanza ma presente anche nell’uomo. Se i suoi valori sono alti, ci potrebbero essere appunto inefficienze sul versante intimo. Questo perché diminuirebbero i livelli dell’ormone regolatore anche del desiderio nei confronti della/del partner.

Dunque non sempre è lo stress o l’ansia a determinare un tilt delle performance maschili. Ci sono poi altri “inconvenienti” che potrebbero essere dovuti al malfunzionamento della tiroide. L’uomo con ipotiroidismo, proprio per via della lentezza della ghiandola a farfalla, potrebbe andare incontro a ritardata emissione di liquido seminale. Mentre quella precoce riguarderebbe l’uomo ipertiroideo, in cui appunto c’è una superproduzione di ormoni tiroidei.

Qualsiasi sia il problema, comunque, vale sempre la regola di rivolgersi a uno specialista poiché certe patologie, anche nel lato maschile, possono essere normalizzate e tenute sotto controllo. Da ricordare tuttavia che, mentre nell’uomo ipertiroideo eventuali problemi sono transitori, trattati con specifici farmaci, nell’ipotiroidismo questi ultimi si devono prendere per tutta la vita. Ma, ripetiamo, è lo specialista a fornire le soluzioni più corrette a seconda della situazione.