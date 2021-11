C’erano una volta 3 professioni che si stanno purtroppo perdendo. Parliamo del calzolaio, dell’ombrellaio e dell’arrotino. Molti li sentivamo anche passare in paese e in città, con il tradizionale megafono che ne annunciava la presenza. Tanto famosi da essere al centro anche di battute spiritose e di canzoni popolari. Oggi tra gli oggetti che consumiamo e buttiamo velocemente ci sono anche le scarpe. Soprattutto quelle sportive. Ma prima di gettarle, cerchiamo di capire se possono esserci ancora utili. Quasi nessuno ci pensa e li butta via ma ecco come riciclare intelligentemente i lacci delle scarpe vecchie.

Un sostegno per le piante

Mettiamo di avere un paio di scarpe vecchie da ginnastica, talmente rovinate da non poterle nemmeno regalare ai bisognosi. Le scarpe sportive possiedono quasi tutte dei lacci che possono arrivare anche al metro di lunghezza. Una misura utilissima se abbiamo delle piante. Soprattutto chi si appoggia alle proprie grondaie del giardino e vuole mettere in sicurezza la pianta, senza rovinarne i rami. Prendiamo l’esempio della mimosa, che ama crescere attaccata a casa e che potremmo fissare alla grondaia proprio con i vecchi lacci da scarpe. Il tessuto permetterà infatti ai rami di rimanere saldi alla struttura, ma senza tagliarsi come potrebbe accadere col filo di ferro.

Se abbiamo in casa un gatto, ecco che le vecchie stringhe possono diventare un vero e proprio luna Park per il nostro amico. Giocando assieme e usandoli come un vero e proprio attrezzo, faremo divertire tantissimo il nostro micetto. Ma anche attaccandoli al gratta unghie, e legandoli magari a una pallina, faremo la gioia del nostro amico. Col consiglio però di ritirare il gioco durante la notte, per non passarla insonne.

Un gioco didattico anche per i bambini

Seguendoli e stando rigorosamente sempre con loro, i lacci delle scarpe potrebbero essere un gioco didattico per i bimbi più piccoli. Non dimentichiamoci però mai di lasciarli da soli assieme ai lacci, per evitare che possano ingoiarli o farsi del male. Premesso questo, potremmo riproporre i nostri bambini i giochi con i cartoncini colorati e i lacci che facevamo noi da piccoli. Quando non esistevano tutti i passatempi moderni ed elettronici di oggi, ma passavamo il pomeriggio con i colori, i cartoncini e i lacci delle scarpe. E a proposito di non buttare, ma riciclare, ecco il suggerimento della nostra Redazione nella lettura di approfondimento.

