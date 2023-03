Non sai dove andare a marzo e spendere poco? Celebra l’arrivo della primavera visitando 3 borghi medievali favolosi

Tra meno di 2 settimane entreremo nella primavera. Questa stagione è il momento migliore per viaggiare, perché le giornate si fanno sempre più lunghe e soleggiate e i prezzi si mantengono ancora bassi. Oggi vogliamo consigliare ai nostri Lettori 3 mete incantevoli da visitare in primavera per godere di tutta la loro straordinaria bellezza.

Nelle prossime settimane avremo molte occasioni per partire alla scoperta di posti stupendi. Il 2023 è un anno pieno di ponti e festività e quindi non avremo scuse per non partire. Con questo articolo resteremo in Italia e ti faremo scoprire 3 borghi medievali unici al Mondo. Sei pronto a partire con noi? Se sì, continua a leggere qui di seguito.

Non sai dove andare a marzo? In Piemonte c’è un borgo gioiello ricco di storia e cultura

Nel cuore della provincia di Cuneo, alle pendici del Monviso, sorge Saluzzo, un delizioso borgo di origine medievale che possiede un passato importante. Saluzzo è stata capitale del Marchesato per oltre 4 secoli, dal 1142 al 1548. Ad oggi, Saluzzo è uno dei borghi medievali meglio conservati nel territorio piemontese. Quello che consigliamo per cominciare è una bellissima passeggiata nel centro storico. Perdersi tra i vicoli che portano alla Castiglia, antico castello e poi carcere, è un’esperienza stupenda. Questo luogo regala scorci incantevoli ed imperdibili.

A pochi metri dalla Castiglia potrai visitare la Torre Civica alta ben 48 metri, l’Antico Palazzo Comunale e la Chiesa gotica di San Giovanni. Saluzzo è anche il luogo perfetto per chi ama perdersi nella natura. Potrai passeggiare in collina, tra i frutteti in fiore, e raggiungere i vicini borghi di Manta e Castellar a piedi o in bicicletta. Potrai soggiornare a Saluzzo partendo da circa 50 euro per notte in vari hotel e B&B.

Nel centro Italia, un suggestivo borgo il cui centro storico è patrimonio dell’UNESCO

In Val d’Orcia sorge Pienza, un borgo che si trova a metà strada tra Montepulciano e Montalcino, in Toscana. Una volta giunto qui sarai accolto da una bellissima atmosfera che ha ispirato artisti e pittori di fama internazionale, uno su tutti Franco Zeffirelli. Il centro storico è a misura d’uomo e potrai visitarlo comodamente a piedi. Non perderti il Duomo di Santa Maria Assunta, perla rinascimentale dalla facciata in travertino. Anche Palazzo Borgia merita una visita, perché ospita una raccolta d’arte medievale disposta su 11 sale.

Infine, non perderti la camminata panoramica, anche detta via del Castello. Questo percorso pedonale possiede dei punti panoramici in grado di emozionare e ti permetterà di ammirare il verde della Val d’Orcia. Potrai dormire a Pienza in strutture a partire da circa 40 euro.

In Sicilia puoi trovare uno dei borghi più colorati al Mondo

Non sai dove andare a marzo per staccare la spina? La Sicilia è sempre una buona idea. Siamo in una frazione di Partinico, in provincia di Palermo. Sembra uscito da un quadro Borgo Parrini, luogo ricchissimo di vie colorate e decorate di incantevoli murales. Qui troverai case gialle, azzurre, bianche, mosaici e maioliche che rendono questo posto un vero e proprio museo a cielo aperto.

Se vuoi vivere l’atmosfera di una Barcellona in miniatura, questa meta è assolutamente irrinunciabile ed è possibile pernottare partendo da soli 50 euro per notte.