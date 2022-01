Non proprio rose e fiori per questi due segni zodiacali che vanno incontro a un periodo difficile

La vita presenta costantemente alti e bassi. Quello che è fondamentale è il modo in cui noi reagiamo a quei momenti in cui ci sentiamo sconfitti, in cui vediamo solo buio. Infatti non ci saranno proprio rose e fiori per questi due segni zodiacali che vanno incontro a un periodo difficile. Un periodo breve che vedrà qualche discussione e fraintendimento. Un periodo un pochino malinconico e irrequieto. Certo, se potessimo saperlo prima, non ci faremmo trovare impreparati.

Combattere ciò che si conosce è sicuramente più facile di combattere quello che non si conosce. I periodi difficili purtroppo ci sono sempre. Ma questa volta non sarà per tutti, fortunatamente, ma solo per due segni zodiacali. Almeno questo è quello che dice l’oroscopo, a cui possiamo credere, ma anche non credere. Perché alla fine si tratta di interpretare le stelle.

“Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi”, aveva scritto Shakespeare nel Giulio Cesare. Quindi alla fine la scelta ricade su di noi. Però buttare un occhio su quello che verrà, anche se sono le stelle a dirlo, non fa male. Almeno uno si fa un’idea di quello che potrebbe essere.

E quindi ci sono due segni dello zodiaco che nel weekend del 22 e 23 gennaio avranno qualche difficoltà. Anche se per entrambi i segni, che ora andremo a vedere, già nella giornata del 23 le cose cambieranno. E il sole tornerà a sorgere. Quindi si tratta di stringere i denti per un solo giorno, anche se sabato. E cerchiamo di viverlo al meglio evitando di rovinarci la domenica.

Il primo segno ad avere un sabato particolare sarà il Gemelli. Non sarà esattamente una giornata piena di fortuna. E non sarà nemmeno una giornata tranquilla. Infatti cerchiamo di evitare contrasti perché la calma non è dalla nostra parte. Anche in amore siamo cauti, non ci intestardiamo su cose troppo irraggiungibili. Domenica l’umore tornerà alto, e quindi saremo pronti a vivere a pieno la giornata del 23.

L’altro segno invece è la Vergine. Questo segno vedrà un sabato un po’ burrascoso. Si avrà la sensazione di sentirsi come in una piccola zattera in un mare in tempesta. Sarà presente anche della malinconia e della irrequietezza. Ma bisogna ricordarsi che la tempesta passa sempre, e così la zattera entra nel mare calmo e lucente della domenica. Una giornata di cambiamenti e di novità.

