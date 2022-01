Se amiamo le melanzane, non possiamo non fare questa super ricetta. Una ricetta che ci lascerà veramente con la bocca aperta. Un mix di sapori inaspettato, ma vincente. E allora basta con le melanzane al forno o in padella ecco come cucinarle in modo speciale e appetitoso. La melanzana in Italia è molto apprezzata, infatti il Belpaese ne è uno dei principali produttori. E ci sono dei piatti veramente unici che si possono fare con le melanzane. Ad esempio la parmigiana, la caponata, la pasta alla norma e poi ovviamente le melanzane fritte. Insomma agli italiani piace cucinare la melanzana. Vediamo però un’altra ricetta che possiamo fare con la melanzana.

La melanzana e le sue proprietà

Dunque, le melanzane sono molto importanti per il nostro organismo. E contengono magnesio, calcio, ferro, potassio, vitamina K, manganese, zinco, rame, vitamina E, vitamina C e A. Le melanzane contengono fibre solubili che aiutano a controllare i livelli del colesterolo. Il potassio è molto amico del cuore e le vitamine del gruppo B favoriscono il buon funzionamento del nostro metabolismo.

Basta con le melanzane al forno o in padella ecco come cucinarle in modo speciale e appetitoso

Vediamo dunque di quale ricetta stiamo parlando. Parliamo delle melanzane al formaggio caprino e mirtilli. Vediamo cosa ci serve per realizzare questa prelibatezza. Ecco, quindi, gli ingredienti per4 persone:

2 melanzane;

200 grammi di formaggio blu di capra;

1 cestino di mirtilli;

100 grammi di pinoli;

olio per friggere.

La preparazione

La preparazione potrebbe sembrare complessa, ma in realtà non lo è. Prima cosa da fare è tagliare le melanzane a fettine. Non devono essere troppo sottili, né troppo spesse. Facciamole di circa 1 centimetro. Poi aggiungiamo il sale grosso e copriamo con un peso. Lasciamo le melanzane così per circa 30 minuti. Questo serve per far fare l’acqua di vegetazione.

Passati i 30 minuti, prendiamo le fette di melanzane, le asciughiamo e poi le friggiamo in olio bollente. Dopo pochi minuti aggiungiamo un goccino d’acqua e lasciamo cuocere per 10 minuti. Quando poi avranno quel bel color oro di fritto, mettiamo sulla carta. Ora prendiamo una fettina e stendiamo su di essa uno strato di formaggio blu. Aggiungiamo qualche mirtillo, poi prendiamo un’altra fetta di melanzana e mettiamola sopra. Alla fine deve venire una specie di panino. Facciamo più panini possibili e poi prendiamo i pinoli, tostiamoli in padella e mettiamoli sopra ogni panino di melanzana.

