Non Matthew Perry né Dwayne Johnson, ecco chi è l’attore più ricco del Mondo e qual è il suo patrimonio

Le star del cinema di Hollywood hanno patrimoni multimilionari eppure mai nessuno si è scandalizzato dei loro guadagni come spesso accade per i calciatori. Anzi, molti di loro sono amatissimi e il fatto che abbiano patrimoni così importanti passa quasi sempre in secondo piano.

Sembra impossibile come possano essere ferocemente criticati calciatori che guadagnano stipendi decisamente meno importanti. Così come accade per le stelle della Nba, che viaggiano su cifre molto superiori alla quasi totalità dei giocatori di calcio. Eppure tutto questo avviene regolarmente in Italia, soprattutto in era social.

Il compianto Matthew Perry, scomparso sabato scorso, è arrivato a guadagnare un milione di dollari per una singola puntata della serie Friends. Dwayne Johnson, il famoso The Rock per tutti gli amanti del wrestling, è un attore da circa 20 milioni di dollari abbondanti a film. Will Smith e Di Caprio viaggiano sui 30 milioni, mentre Tom Cruise ne ha incassati 100 per il solo Maverick.

Insomma, su Hollywood piovono molti più soldi che sul calcio. Nonostante questo, nessuno se ne scandalizza ogni volta che vediamo un film con uno dei protagonisti sopra citati.

La classifica degli attori più ricchi per patrimonio

Eppure, quando parliamo di patrimonio complessivo, che comprende anche investimenti in altri ambiti, ecco che la classifica dei più ricchi riserva delle sorprese. Cruise, infatti, è fuori dal podio. Con 620 milioni di dollari si trova al quinto posto della graduatoria.

Davanti a lui, con quasi 200 milioni in più, ecco proprio Dwayne Johnson. Star che, anche grazie al wrestling, è riuscito ad accumulare un ingente patrimonio. Senza contare che grazie a Red One, film di Natale che sarà disponibile sulla piattaforma Prime Video, andrà a percepire 50 milioni di cachet. Il più alto mai pagato a un solo attore, senza contare bonus e percentuale sugli incassi.

Non Matthew Perry né Dwayne Johnson, l’attore più pagato di Hollywood è…

Jerry Seinfeld conquista la medaglia di bronzo con ben 950 milioni di patrimonio. L’attore, reso celebre dall’omonima sit com americana che lui stesso ha ideato e prodotto, può fregiarsi del titolo di comico più ricco del Mondo.

Piazza d’onore, invece, per Tyler Perry che lo sopravanza di qualche decina di milioni di dollari. Il patrimonio stimato dell’attore, regista e produttore si attesta sul miliardo.

Chi guida la classifica? In pochi lo sapranno, ma l’attrice Jami Gertz ha una fortuna che corrisponde a circa 8 miliardi di dollari. Irraggiungibile per tutti, ma occorre una precisazione. Infatti, i suoi guadagni non giungono tanto dal cinema, quanto dall’essere la moglie del proprietario della squadra Nba Atlanta Hawks, il magnate Antony Ressler.

Insomma, non Matthew Parry, né Dwayne Johnson, bensì Jami Gertz. È lei a potersi fregiare del patrimonio più alto di Hollywood, nonostante questo non provenga, nella sua maggioranza, dai soldi guadagnati con il cinema.