Scegliere che cosa mettere nel carrello quando andiamo a fare la spesa è uno dei primi e più importanti passi per salvaguardare la nostra salute. Tutti sappiamo che una dieta sana ed equilibrata è fondamentale per mantenerci in forma e per prevenire una lunga serie di disturbi più o meno gravi.

Tra i problemi di salute che più affliggono la popolazione, soprattutto quella maschile e dopo una certa età, vi sono i disturbi all’apparato urinario.

Ma molti non sanno che in tutti i supermercati si nasconde un alimento utilissimo per aiutarci a combattere questi disturbi. Vediamo di che cosa si tratta.

Non lo guardiamo neanche al supermercato ma questo alimento sarebbe utilissimo contro disturbi a prostata e vescica

Ma di quale alimento stiamo parlando? Ebbene, si tratta di un alimento semplicissimo che è stato considerato per secoli il cibo dei poveri. Si tratta dei semi di zucca.

Proprio così: i semi di zucca sarebbero un toccasana per il sistema urologico. Gli umili semi di zucca, infatti, contengono betasteroli, che sarebbero utilissimi per combattere i disturbi dell’apparato urinario, non soltanto negli uomini, ma anche nelle donne, soprattutto dopo la menopausa.

Gli umili semi di zucca sarebbero quindi un vero concentrato di salute. A volte non lo guardiamo neanche al supermercato ma questo alimento sarebbe utilissimo contro disturbi a prostata e vescica. Ma non è finita qui.

Utili contro il colesterolo e persino contro le parassitosi intestinali

Ma i semi di zucca sono un toccasana non soltanto per il sistema urinario. Essi infatti contribuirebbero a ridurre i livelli di colesterolo del sangue, a cui moltissimi di noi devono fare attenzione.

Inoltre, i semi di zucca contengono cucurbitina, una sostanza che contribuisce a combattere le parassitosi intestinali. Per questo i semi di zucca sono un rimedio tradizionale contro i vermi intestinali, soprattutto nei bambini.

Attenzione però a non assumere troppo sale

C’è, però, una sola potenziale controindicazione al consumo di semi di zucca. Di solito al supermercato li troviamo sotto forma di snack salati. Attenzione quindi a non assumere troppo sale se siamo degli amanti dei semi di zucca. Una strategia per limitare l’assunzione di sale è quella di sbucciare accuratamente i semi di zucca e consumarne soltanto la parte interna.

Un altro consiglio è quello di produrci da soli i semi di zucca a casa, pulendo e tostando i semi all’interno delle zucche che utilizziamo in cucina.

Ecco un esempio di ricetta con la zucca facile, gustosa e veloce, che ci permette anche di mettere da parte i preziosi semi: la zucca in agrodolce in padella semplicissima.