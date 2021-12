L’oroscopo non si occupa tanto, o solo, di prevedere la nostra giornata o più in generale il nostro futuro. Esso, per chi ci crede, dà anche delle utili indicazioni sulle nostre inclinazioni, sul nostro carattere e sulla nostra personalità.

In particolare, l’oroscopo riesce a darci dei consigli e dei suggerimenti anche, e soprattutto, sulla nostra vita sentimentale. Pare infatti che esistano dei segni che sono più compatibili tra loro rispetto che tra altri.

Non solo, ma tra le coppie che l’oroscopo reputa più compatibili ne troviamo alcune che hanno più speranze di altre. Parliamo infatti di una lunga e proficua vita di coppia assieme, con magari tanto di famiglia. In particolare, non Leone e Capricorno ma sono queste le coppie di segni zodiacali più longeve.

Ariete e Gemelli

La prima coppia che viene subito in mente è costituita dall’uomo Ariete e dalla donna Gemelli. L’Ariete è un segno di fuoco e nell’uomo questa caratteristica si traduce in una spasmodica ricerca di ambizione. Non in maniera negativa né malata però, l’ambizione dell’uomo Ariete è proprio quella di sedurre una donna di grande valore. Quest’ultima la troviamo spesso con il segno dei Gemelli, che riesce addirittura a controllare e dirigere l’uomo Ariete. L’equilibrio è dunque garantito.

Cancro e Scorpione

Un’altra coppia destinata a grandi fortune è costituita un lui Scorpione e da una lei Cancro. La coppia si caratterizza da un amore estremamente passionale e infuocato. Certo, a prima vista il Cancro è abbastanza misterioso e a tratti quasi timido. Tuttavia, la presenza dello Scorpione nella vita del Cancro riuscirà a smussare questi angoli e renderlo molto più aperto e socievole. Inoltre, questa coppia troverà un equilibrio pieno di avventure e viaggi.

Un’altra coppia che non può proprio scoppiare è quella formata da un lui Vergine e da una Lei Acquario. Inizialmente la coppia conoscerà una felicità che sembrerebbe non avere fine. La gioia che è la caratteristica principale di entrambi i segni si sommerà e porterà ad una vita di coppia molto solare e positiva.

Infine, troviamo un lei Ariete con un lui Bilancia. Questa coppia sarà molto pacifica e vedrà davvero poche incomprensioni e litigi. La mitezza della Bilancia riuscirà a contenere la focosità dell’Ariete e insieme si formerà una fortissima sinergia di coppia.

