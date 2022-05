“Canta che ti passa”. Ce lo insegnavano le nostre nonne quando ci eravamo appena fatti male o avevamo preso un 2 in matematica. Perché questo detto antico rappresenta al meglio anche la positività del nostro popolo. Gli fa da contraltare quella famosissima “Singing in the rain” interpretata alla perfezione dal mito Gene Kelly. Cantare comunque farebbe proprio bene alla salute, perché sono molti gli esperti che sostengono questo. Iniziare la giornata cantando contribuirebbe infatti a innalzare il livello di serotonina. Il famoso ormone del “buonumore” di cui abbiamo tanto bisogno. Siamo un popolo di poeti, santi e marinai, ma anche di cantanti e compositori. L’italiano la musica ce l’ha nel sangue. Come lo spagnolo o il caraibico e il brasiliano. Ma secondo una recente indagine americana sarebbero queste 3 le canzoni che dovremmo ascoltare al mattino sotto la doccia. E non parliamo delle solite di sempre.

Al terzo posto una ex Spice Girl

Chi non ricorda le mitiche Spice Girls? Il gruppo britannico di sole ragazze che tra gli anni ‘90 e l’inizio del 2000 rappresentò un vero e proprio evento musicale. Centinaia di migliaia di fan presenti ai loro concerti, pensando a cosa avrebbero potuto essere adesso con Internet a loro disposizione. Ufficialmente la band è ancora in attività, anche se molte delle protagoniste hanno preso strade diverse. Ricordiamo per prima quella Victoria Adams andata in sposa al famosissimo David Beckham. Proprio una delle ex Spice Girls, Geri Halliwell è protagonista del terzo gradino del podio delle canzoni da ascoltare alla mattina. Il suo pezzo “It’s raining man”, che fatalità ha la pioggia in comune con Gene Kelly, ma un ritmo decisamente più vivace.

Non le solite canzoni ma queste strepitose 3 hit internazionali per cantare sotto la doccia alla mattina e favorire la produzione di serotonina

Praticamente a pari merito sul primo e secondo gradino del podio, ecco una canzone che si sta ritagliando spazi importanti negli stadi e un remake molto bello. Stiamo parlando rispettivamente di:

“Freed from desire” di Gala;

“Such a night” nella versione sprint di Michael Bublé.

Uscito addirittura nel 1996 il successo di Gala è tornato recentemente in auge grazie agli stadi di mezzo Mondo. Adattato ai propri campioni e agli allenatori dalle curve e dalle tifoserie italiane e straniere. È molto facile sentirlo anche tra le canzoni dello stadio, che suonano poco prima dell’inizio del match.

Non le solite canzoni ma queste 3 hit internazionali, tra cui un grande successo di Elvis Presley, rivisto e corretto dall’immenso Michael Bublé. “Such a night” è addirittura un pezzo del lontano 1958, che venne riportato alla ribalta dal cantante Kurt Russell e più recentemente proprio da Michael Bublé. 3 canzoni che ci contageranno con la loro positività, inviando messaggi positivi dal nostro cervello a tutto il corpo.

