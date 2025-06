Non è un investimento e ti rovinerà per almeno 20 anni: ecco quanto costa fare un figlio

Bisogna essere coraggiosi in Italia per fare dei figli, e non solo dal punto di vista emotivo vista la responsabilità; il fattore economico gioca altamente a sfavore, e facendo due conti si comprende come mai da alcuni anni la denatalità sta diventando un trend sempre più preoccupante.

L’investimento più importante della tua vita è anche il più costoso, e non porta rendita: ecco quanti soldi servono per crescere un figlio

È molto difficile quantificare, ovviamente, le spese precise che una coppia o un genitore single devono sostenere dal momento in cui inizia la gravidanza fino all’età adulta dei propri figli. Ma esistono alcuni studi che ci danno un’idea concreta, e purtroppo anche pessime notizie. In media, servono anche fino a 15mila euro solamente per il primo anno di vita, e le spese cominciano già dal momento del concepimento.

Iniziamo con il riportare alcuni dati: la futura mamma, una volta che ha scoperto di essere incinta (spendendo in media 30€ per ogni test) comincia con le spese per le ecografie-visite ed esami del sangue, non sempre garantiti dal SSN nei tempi opportuni; aggiungiamo qualche integratore alimentare e l’acquisto dei vestiti premaman e la spesa arriva già a più di 2mila euro, con picchi fino a 2.700€.

Mentre il bimbo cresce in grembo, il/i genitori acquistano i primi vestitini e tutine, biberon, pannolini carrozzina, culla, lettino-fasciatoio, sdraietta, passeggino, seggiolino auto e ciò che serve per i primi 6 mesi: in totale, si può arrivare a spendere anche fino a 15mila euro. Il latte artificiale, poi, è un elemento a parte: se la mamma per qualsiasi problemi non può allattare il neonato i costi schizzano di altri 1.500 euro in media. Nel totale, sempre secondo alcuni studi, rientrerebbero anche le pappe, alcune visite mediche e i giocattoli.

Si tratta di cifre ovviamente non sempre necessarie, ma che rendono bene l’idea di quale investimento sia necessario solamente per mettere al mondo un bambino. Vero è che lo Stato mette a disposizione bonus, incentivi, sgravi fiscali o misure come l’Assegno Unico che permettono un po’ di sollievo al portafogli, ma in sostanza si tratta di “palliativi”; una famiglia che vuole crescere non può certo decidere in base a questi aiuti, anche perché passibili di cambiamenti a seconda del Governo di turno. Infatti il figlio cresce e con lui anche le spese da sostenere: capi d’abbigliamento, libri, zaini e materiale scolastico, le rette dell’asilo nido e dello sport o dei corsi di musica, le gite, l’intrattenimento, e poi in seguito il cellulare, gli abbonamenti in palestra, le feste di compleanno….. Chi ha già figli sa benissimo che ogni giorno dell’anno c’è qualche spesa da affrontare. Senza parlare poi degli imprevisti, del tipo visite mediche urgenti o terapie non dispensate dal SSN, o spese altissime per curare malattie rare e/o congenite, anche quelle per la maggior parte delle volte non rimborsate. Se un figlio sano costa moltissimo, un figlio malato può mandare letteralmente in rovina l’economia familiare, oltre che naturalmente la serenità.

Ma siamo sicuri che fare un figlio sia un costo insostenibile?

Fortunatamente, c’è anche l’altro lato della medaglia. Sempre parlando di costi – perché fare dei figli è una parte della vita che dà senso al tutto e regala le più belle soddisfazioni – bisogna ammettere che molte spese possono essere abbattute, e anche di molto. Anche se viviamo in un mondo che offre qualsiasi prodotto utile alla crescita dei figli, molti di questi sono superflui. I bambini hanno bisogno di nutrimento, coccole e vicinanza, affetto e amore. Molti giochi e arredi per le camerette sono un “vezzo” che spesso e volentieri va a soddisfare desideri che non appartengono ai figli. Inoltre esistono tanti modi per risparmiare sugli articoli “basilari”, come i passeggini & co., l’abbigliamento e persino l’alimentazione, visto che si può nutrire il piccolo anche con cibi biologici ma “veri” e non solo coi cosiddetti “baby food”. Insomma, sicuramente fare dei figli è una vera impresa, a 360°, ma non è detto che sia un costo realmente insostenibile.