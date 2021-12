Cambiare regolarmente il cuscino è una buona pratica che ci aiuta a dormire meglio e a mantenere l’igiene. Un cuscino troppo vecchio, infatti, non solo può essere scomodo, ma può anche diventare un covo di acari della polvere, per niente amici della nostra pelle. Ma cosa farne dei cuscini vecchi? Molti di noi semplicemente li buttano via. Ma questo è un errore, perché anche se non li usiamo più in camera da letto, non vuol dire che i nostri cuscini non possano trovare una seconda vita altrove. Vediamo quindi alcuni modi geniali per riutilizzare i vecchi cuscini.

Non buttiamo via i cuscini vecchi. Anche se sono ormai appiattiti o sformati, possiamo trovargli un altro uso che ci permetterà di riciclare i cuscini, aiutando sia l’ambiente che il nostro portafoglio. Vediamo quindi come riutilizzare i cuscini vecchi e ridargli nuova vita. Non commettiamo l’errore di buttare via i vecchi cuscini, ecco tre idee geniali per riutilizzati in casa.

Un letto comodo per il nostro cane o gatto

Nulla farebbe più felice il nostro amico peloso di un bel letto caldo e morbidissimo. I vecchi cuscini sono l’imbottitura ideale per la cuccia del nostro cane o gatto. Possiamo foderarli con una vecchia maglietta o una federa vecchia lavabile per farli durare ancora più a lungo. Il nostro amico a quattro zampe sarà felicissimo, e dormirà serenamente sul nostro vecchio cuscino.

Per aiutare le nostre ginocchia quando lavoriamo in giardino

Il giardinaggio è un hobby che da infinite soddisfazioni. Non c’è niente di meglio che veder fiorite le nostre aiuole. Purtroppo, però, a volte lavorare in giardino può non far bene alle nostre articolazioni, e specialmente alle ginocchia. È qui che ci vengono in aiuto i vecchi cuscini. Foderiamoli con un materiale impermeabile, come un sacchetto della spazzatura o un telo di nylon per creare un perfetto inginocchiatoio da giardino senza spendere un soldo. Mai più ginocchia dolenti quando ci dedichiamo al verde.

L’imbottitura di materiali naturali trova molti usi in giardino

Non tutti sanno che le piume che costituiscono le imbottiture dei cuscini sono in realtà un ottimo fertilizzante naturale. Mettiamole nei vasi o nel terreno del giardino per avere piante ancora più rigogliose. Se il nostro cuscino è imbottito di altri materiali naturali come cotone e lana, possiamo far felicissimi gli uccelli selvatici durante la stagione fredda, offrendogli l’imbottitura per scaldare ancora di più i loro nidi.

E a proposito di uccelli selvatici, non tutti sanno che basta un rotolo di carta igienica per farli felici quando fa freddo.