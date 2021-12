Le vacanze stanno sicuramente regalando gioia e allegria alla maggior parte di noi. Sono tantissime le persone, infatti, che adorano il Natale. E che, soprattutto, adorano trascorrere il proprio tempo con amici, parenti o persone care. In questo periodo, certamente è una delle cose più amate da tutti. Ma c’è da dire che a volte bisogna anche staccare la spina. Pensiamo solo a quante cose dovremo fare il 24 e il 25 di dicembre. Dopo due giorni così pieni e magari anche un pranzo veloce di Santo Stefano con qualche amico, la stanchezza può farsi sentire. E per questo, vorremmo consigliare dei bellissimi posti da visitare per scappare dalla frenesia dei festeggiamenti per un po’.

I luoghi fiabeschi e magici da visitare durante il giorno di Santo Stefano per una giornata speciale

I posti meravigliosi da visitare in Italia sono davvero un’infinità. E spesso non li conosciamo neanche tutti. Per questo motivo, però, dobbiamo andare alla scoperta di paesini e piccoli borghi, che siano particolari e che possano regalarci delle emozioni del tutto nuove e inedite. Nella lista, per esempio, possiamo trovare Sant’Agata Feltria, in Emilia-Romagna. Il Castello nella cittadina già ci fa sentire in un’altra dimensione, come se realmente stessimo vivendo per qualche ora in una piccola favola. Le Chiese, che costellano il borgo, rendono l’atmosfera ancor più particolare e i vicoli tipici rendono il tutto ancor più interessante. Da non sottovalutare, inoltre, la bellezza dei mercatini di Natale, che possiamo trovare in questo periodo.

Continuiamo poi con un altro meraviglioso borgo che sicuramente ci farà innamorare all’istante e che si trova nelle Marche

Ma se Sant’Agata Feltria dovesse risultarci scomoda da visitare in giornata, ci sono tante altre opzioni che possiamo valutare, egualmente belle e affascinanti. Per esempio, potremmo decidere di addentrarci nelle Marche, visitando l’incantevole Candelara. Qui, infatti, avremo la possibilità di ammirare il meraviglioso ex Palazzo Comunale, con delle affascinanti stanze affrescate. Inoltre, potremo anche vedere la Chiesa di S. Francesco, non visitabile all’interno purtroppo e, infine, l’orologio tipico della città. Qui, potremo ammirare le ore in numeri arabi e la lancetta unica, che rende il tutto particolare e che indica sia ore che minuti. Dunque, sono proprio questi i luoghi fiabeschi e magici da visitare durante il giorno di Santo Stefano per una giornata speciale. Ma i borghi che ci sono per l’Italia sono davvero tantissimi. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, ne abbiamo indicato uno davvero affascinante in Basilicata.

