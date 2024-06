A parer nostro questo è un momento molto delicato per i mercati. Hanno corso molto: oltre il 50% dai minimi di ottobre del 2022 e del 25% da quelli di ottobre del 2023. Cosa accadrà? I nodi potrebbero essere quasi al pettine. Ora andremo a leggere news su Campari, studio del grafico e raccomandazioni degli analisti.

Le news

Davide Campari Milano SpA ha collocato con successo un’obbligazione senza rating della durata di 7 anni, rivolta esclusivamente agli investitori istituzionali. L’importo nominale complessivo dell’obbligazione è di 220 milioni di euro, con scadenza il 25 giugno 2031 e una cedola fissa annuale del 4,256%. Le obbligazioni saranno emesse al 100% del valore nominale e verranno negoziate presso Euronext Access Milan.

Il regolamento di pagamento è previsto per il 25 giugno 2024. I proventi saranno utilizzati per scopi aziendali generali, inclusi investimenti per la crescita della società. Questa emissione segue il rimborso di due obbligazioni scadute nell’aprile 2024 per un totale di 300 milioni di euro, e mira a ottimizzare la struttura del debito di Campari allungandone la scadenza media, approfittando delle favorevoli condizioni di mercato.

Intesa Sanpaolo agisce come Lead Manager per l’emissione, con assistenza legale da Allen Overy Shearman Sterling per Campari e Clifford Chance Studio Legale Associato per il Lead Manager.

News su Campari, studio del grafico e raccomandazioni degli analisti

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 9,50 euro, dopo che nel corso dell’anno, hanno segnato il minimo a 8,776 e il massimo a 10,211. Le azioni da inizio anno perdomo circa il 5%, mentre il Ftse Mib sale attualmente di circa il 10%. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al ribasso anche se sono presenti delle divergenze rialziste di lungo termine. Negli ultimi giorni i prezzi si stanno appoggiando sulla trend line fatta partire dai minimi di ottobre 2023 e poi gennaio del 2024.

Al momento, solo ritorni sotto 8,776, minimo del 15 aprile, potrebbe far tornare le vendite. Primo obiettivo al rialzo: 10,09, massimo segnato nella settimana del 13 maggio.

Le raccomandazioni medie degli analisti come riportato dalle riviste specializzate sono le seguenti:

Accumulate con target a 10,30 euro. Quindi, in base a questi giudizi, ai livelli attuali le azioni sarebbero sottovalutate di circa il 7%.

Lettura consigliata

Le previsioni di breve termine sull’euro yen