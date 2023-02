Netflix-baguette-Netflix è la nuova tendenza moda che arriva da Parigi

Espressione di libertà e di stile, da Parigi arriva una nuovissima tendenza che sta spopolando ovunque. Ma in realtà i primi a inventarla non furono proprio i francesi.

Ah la France. Con il suo stile, il cibo e cultura, il Paese con capitale Parigi è sempre pronto a dettare nuove tendenze. Un trend che è sinonimo di libera espressione e che sta spopolando sempre di più. Sono infatti tantissime le star ma anche la gente comune che lo sta adottando per andare in giro.

Il trend NBN

Il trend si chiama NBN, ovvero Netflix-baguette-Netflix, ma cosa significa? Sappiamo perfettamente che la baguette è quel pane lungo francese che gli abitanti di Parigi portano sotto le ascelle oppure nel cestino della propria bicicletta. Sappiamo anche che Netflix è la piattaforma di streaming a pagamento più famosa al Mondo. Ma messi insieme cosa ci rappresentano?

Netflix-baguette-Netflix è la nuova tendenza

La loro unione sta a significare quello stile “pijama” che adottiamo quando stiamo a casa sul divano a guardare una serie TV su Netflix e poi usciamo di casa per andare a comprare il pane però senza cambiarci. E questo significa proprio varca il portone del nostro condominio con addosso il pijama, o comunque i primi indumenti che troviamo, e delle scarpe comode, le quali a volte sono anche delle ciabatte da outdoor. Infatti sempre di più vediamo gente per strada indossare delle scarpe che non sono propriamente scarpe, bensì delle vere e proprie ciabatte.

Una volta poi comprato il pane, torniamo a casa sul nostro divano a guardare Netflix. Una moda che quindi è vera espressione di libertà perché a ognuno è consentito indossare ciò che vuole e ciò che soprattutto lo fa stare comodo. Questo stile però sta spopolando sempre di più e infatti non viene adottato solo per andare a comprare la baguette sotto casa, ma sempre più persone lo stanno usando per andare in giro a spasso per la città.

L’America però arriva prima

Se però ci pensiamo bene e se siamo stati negli USA ce ne accorgiamo subito, i primi a uscire in pigiama per fare degli acquisti rapidi sono proprio gli americani. Molto spesso quando entriamo nei vari supermercati è possibile trovare gente in comodi indumenti da casa. A renderlo però ufficialmente un trend, con un nome, è la Francia con la sua innata eleganza e allure sognante e chic. Ed ecco che Netflix-baguette-Netflix è la nuova tendenza che arriva dal Paese d’oltralpe da copiare subito.