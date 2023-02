Come pelare una patata cruda in 5 secondi: è il trucco geniale degli chef per risparmiare tempo

Si può pelare una patata cruda in 5 secondi? Sì, se si conosce la tecnica giusta, quella usata nelle cucine dei ristoranti per guadagnare tempo. Andiamo a conoscerla.

Le patate sono gli ortaggi più usati in cucina e sicuramente i più apprezzati da grandi e piccini. Al forno o fritte, per preparare un purè o un gâteau, solleticano l’appetito e deliziano il palato. La pelatura richiede tuttavia molto tempo, soprattutto se le patate sono crude. Ma esistono dei piccoli segreti usati nelle cucine dei ristoranti, dove è basilare fare tutto molto velocemente. Vediamoli nel dettaglio.

Basta un’incisione

Se pelare le patate già lessate può essere relativamente veloce, farlo con quelle crude non è così facile né veloce. Occorre un coltellino molto tagliente o un pelapatate e si rischia sempre di farsi male. Inoltre non tutte le patate hanno la superficie liscia. Ci sono quelle irregolari in cui bisogna fare una specie di slalom con il coltello per pelarle alla perfezione. E quelle piccole? Ci fanno impazzire. Che fare?

Innanzitutto mettiamo una pentola con abbondante acqua sul fuoco fino a che raggiunge l’ebollizione. Nel frattempo laviamo accuratamente le patate in acqua corrente. Poi facciamo un’incisione sulla buccia. Possiamo farla verticale oppure orizzontale su tutta la circonferenza della patata. Quando l’acqua bolle, versiamo le patate nella pentola e lasciamo cuocere per 5 minuti. Rispettiamo questo tempo se vogliamo delle patate ancora crude da utilizzare in varie preparazioni. Durante questa breve cottura l’acqua penetrerà sotto la buccia facilitandone l’asportazione.

Come pelare una patata cruda in un battibaleno

Ora versiamo le patate in una ciotola con acqua fredda e ghiaccio. Lo shock termico renderà ancora più facile l’operazione. A questo punto possiamo aiutarci con un coltellino per sollevare la buccia lungo le incisioni oppure usare semplicemente le mani. Basta fare un movimento rotatorio girando in direzione opposta lungo l’incisione. Come se stessimo incartando una caramella. La pellicina si staccherà con estrema facilità. Ed ecco come pelare una patata cruda in tempi record.

Se invece le patate ci servono lesse, sarà ancora più semplice. Possiamo procedere nello stesso modo, basterà solamente allungare i tempi di cottura. Per capire quando le patate sono cotte a puntino usiamo il metodo della forchetta. Infiliamo i rebbi in una patata e controlliamo che entrino facilmente nella polpa. Se è morbida, è il momento di spegnere i fornelli.

La dieta di sole patate

Ora che sappiamo come pelare velocemente le patate potremmo anche essere curiosi di provare la dieta di sole patate seguita da Robert Pattinson. L’attore di The Batman ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla rivista Evening Standard, di aver seguito un regime dietetico di 15 giorni mangiando esclusivamente patate lesse. Come unico condimento, un pizzico di sale rosa dell’Himalaya. Ha assicurato che tra le tante diete provate è risultata la più efficace per perdere peso e disintossicare l’organismo.

Sicuramente le patate potrebbero avere un effetto detox e aiutare a dimagrire. In fondo hanno solo 76 calorie per 100 grammi e un alto potere saziante. Inoltre contengono una buona percentuale di vitamina A nota per la sua azione antinfettiva. Prima però di iniziare una dieta così drastica ricordiamoci di consultare un medico.