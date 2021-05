Nessuno lo compra mai ma è il miglior aceto che possiamo trovare sugli scaffali del supermercato

Quando ci si trova al supermercato si rimane, molto spesso, disorientati davanti allo scaffale dell’aceto. Anche per un alimento come l’aceto, infatti, esistono diverse tipologie di qualità più o meno alta.

Per orientarsi tra bottiglie e boccette dell’aceto sarà quindi importante valutare attentamente i dettagli.

Spesso si sente dire che l’aceto, come il vino, migliora con l’età. Si tratta di un’affermazione vera solamente in parte. Infatti, un aceto invecchiato sarà migliore solamente se prodotto con ingredienti di qualità e conservato in un determinato tipo di legno.

Quando ci si trova davanti al bancone, allora, bisognerà leggere attentamente la lista degli ingredienti. È uno strumento fondamentale che abbiamo a disposizione per valutare le caratteristiche del prodotto. Questi, verranno elencati in ordine decrescente, dall’ingrediente presente in maggiore quantità a quello presente in minore. La presenza del caramello utilizzato come colorante per dare un colore scuro all’aceto è frequente.

Aceto balsamico di Modena IGP

Una prima tipologia di aceto è quello balsamico di Modena IGP, composto da aceto di vino e mosto cotto. Si tratta, quindi, di una miscela di vari ingredienti lasciati acetificare per circa sessanta giorni in botti di legno. Solitamente viene prodotto industrialmente e la legge permette l’utilizzo di coloranti e addensanti.

ABT

L’aceto balsamico tradizionale, invece, è un condimento prodotto con i mosti cotti di uve provenienti da Modena e Reggio Emilia. Questi mosti devono essere lavorati e invecchiati per almeno dodici anni. Si tratta di un prodotto che, da una ventina di anni, ha ottenuto la garanzia della denominazione di origine protetta (DOP).

Importante non confonderlo con l’aceto balsamico di Modena IGP né con la glassa di aceto che vede l’aggiunta di farina, zucchero e glucosio.

Aceto di vino rosso e bianco

L’aceto di vino rosso è utilizzato per uso alimentare ma bisognerà fare attenzione a scegliere aceti con l’indicazione chiara degli ingredienti. Meglio evitare quelli venduti a un prezzo eccessivamente basso, spesso privi di vino.

L’aceto di vino bianco è, spesso, molto conveniente e utilizzabile anche per le pulizie domestiche. Infatti, questo aceto può essere utilizzato per eliminare il calcare dalle stoviglie o, in generale, per le pulizie.

Nessuno lo compra mai ma è il miglior aceto che possiamo trovare sugli scaffali del supermercato

Tra gli aceti presenti al supermercato ma che nessuno compra mai troviamo l’aceto di mele.

L’aceto di mele contiene numerose proprietà benefiche per l’organismo tra cui vitamine A, C, E. Inoltre in questo alimento troviamo anche minerali e oligoelementi, il tutto racchiuso in pochissime calorie.

Questa bassa presenza di calorie, infatti, lo rende perfetto per coloro che seguono un regime alimentare ferreo.

L’aceto di mele ha un colore giallo marrone che lo distingue dall’aceto bianco.

Alcuni studi hanno rilevato come l’aceto di mele possa essere utilizzato come alleato contro il diabete. Utilizzato con moderazione, poi, potrebbe aiutare a ridurre la pressione sanguigna e il colesterolo. Inoltre, potrà essere utilizzato per rendere splendenti i capelli (consultare qui). Ecco perché anche se nessuno lo compra mai ma è il miglior aceto che possiamo trovare sugli scaffali del supermercato.

In ogni caso, si sconsiglia l’utilizzo di aceto per coloro che soffrono di reflusso gastroesofageo o gastriti.