Con questo articolo parleremo oggi di bucato e lavatrice. Fare la lavatrice è diventata ormai un’azione quasi giornaliera. Siamo alla continua ricerca di rimedi che ci facciano ottenere sempre buoni risultati.

Spesso però dopo un lavaggio non siamo totalmente soddisfatti. Spesso le macchie che volevamo eliminare sono ancora fisse sulla nostra camicia. L’odore che volevamo ottenere non è quello che immaginavamo. Altre volte invece quella maglietta è rimasta dura e rigida.

Perciò cerchiamo dei rimedi che possano venirci in aiuto per risolverci questi piccoli problemi quotidiani.

Vediamo quindi qual è lo straordinario effetto di versare l’aceto di mele nell’ammorbidente.

Le sue proprietà

L’aceto di mele viene utilizzato per diversi scopi. Di solito lo utilizziamo in cucina. Può però essere utilizzato anche per pulire e far profumare i nostri piccoli amici a quattro zampe.

Pochi sanno invece che presenta importanti proprietà ammorbidenti.

Infatti, possiamo utilizzarlo anche per lavare i capi a mano mischiandolo a qualche goccia di olio essenziale profumato.

Ma grazie alle sue proprietà, se ne versiamo qualche goccia nell’ammorbidente otterremo dei capi ancora più morbidi dopo il lavaggio.

Basterà mischiare in una ciotolina qualche millilitro di aceto di mele con la stessa quantità di ammorbidente.

Versare poi la miscela in lavatrice e azionare il lavaggio. Il risultato sarà subito visibile e non riusciremmo più a farne a meno.

Si raccomanda di non mischiare il detersivo con l’aceto perché la reazione di quest’ultimo con il detersivo potrebbe inibirne l’efficacia.

Panni morbidi e profumati

Inoltre, l’aceto di mele è perfetto anche per il lavaggio di capi che tendono a rovinarsi e indurirsi dopo essere stati lavati. Stiamo parlando ad esempio degli asciugamani da mare o dei costumi da bagno.

Per evitare di doverli ricomprare ogni anno, un metodo infallibile è quello di lasciarli ammollo in una bacinella con acqua e aceto di mele.

In questo caso riusciremo in modo molto semplice a rendere morbidi e puliti panni difficili da trattare.

Possiamo anche evitare di utilizzare prodotti chimici che spesso possono rovinare ulteriormente i nostri capi.

Inoltre, non dimentichiamoci che l’aceto di mele è infallibile anche per nascondere totalmente i cattivi odori. Perciò un lavaggio con l’aggiunta di qualche goccio di aceto di mele ci donerà finalmente capi morbidi e profumati.

Ecco, perciò, svelato lo straordinario effetto di versare l’aceto di mele nell’ammorbidente.