In una seduta tutto sommato piatta, il Ftse Mib ha chiuso con un ribasso di poco superiore allo 0,20%, si sono contraddistinte le azioni Telecom che hanno registrato la migliore performance tre le 40 Blue Chip di Piazza Affari. Tutto ciò avviene nel giorno in cui avvia l’organizzazione della Netco che dovrà poi essere conferita in FiberCop al closing dell’operazione di cessione della rete fissa a KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.), previsto per l’estate 2024.

La vicende della rete, quindi, continua ad avere un impatto importante sull’andamento del titolo della società telefonica. La creazione di questa Netco rappresenta il primo passo verso il completamento dell’operazione che per mesi ha riempito le pagine dei principali quotidiani finanziari e non solo. Telecom ha comunicato il perimetro del ramo d’azienda, che ricomprende il 96% delle attività sotto l’area rete di TIM composto dall’infrastruttura di rete fissa, ma anche gli immobili di pertinenza, l’attività wholesale e l’intera partecipazione nella controllata Telenergia.

Le raccomandazioni degli analisti

Dei tredici analisti che coprono il titolo Telecom Italia solo uno ha un giudizio molto negativo, Vendi adesso. Per il resto sei hanno un atteggiamento prudente, mentre altri 6 hanno un giudizio molto positivo. Da questi dati, quindi, si ricava che la raccomandazione media per Telecom Italia è Compra.

Se, invece, si guarda al prezzo obiettivo scopriamo che le opinioni degli analisti sono molto diverse tra loro. Si passa, infatti, da una sottovalutazione di circa il 60% nel caso più ottimistico, a una sopravvalutazione del 25% nel caso più pessimistico. Il prezzo obiettivo medio a un anno, invece, esprime una sottovalutazione di circa il 30%.

Nel giorno in cui avvia l’organizzazione della Netco, le azioni Telecom Italia prendono il volo a Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 27 novembre a quota 0,2668 €, in rialzo del 2,62% rispetto alla seduta precedente.

Il rialzo degli ultimi giorni ha portato a un’inversione rialzista il cui sviluppo più probabile è mostrato in figura. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 0,2719 €. In questo caso i massimi annuali in area 0,3262 € potrebbero essere raggiunti con elevata probabilità.

Viceversa, una chiusura giornaliera inferiore a 0,2626 € potrebbe favorire una nuova accelerazione ribassista.

