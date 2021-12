Per le Borse l’anno 2021 è finito. Anche se per il calendario il 31 dicembre è l’ultimo giorno dell’anno, per la maggior parte dei mercati azionari l’anno borsistico si conclude oggi. Domani saranno chiuse le Borse europee e sarà chiusa la Borsa italiana. Il 2021 di Piazza Affari ha riservato molte sorprese, vediamo quali.

Le sorprese della Borsa di Milano nel 2021

La seduta di oggi è terminata con l’indice maggiore del listino italiano quasi invariato. Gli scambi sono stati ridottissimi. Al termine della seduta il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso a 27.346 punti. Esattamente 12 mesi fa il Ftse Mib aveva chiuso a 22.232 punti. In 12 mesi i prezzi dell’indice hanno guadagnato il 23%. Dei principali listini in Europa, solo l’indice maggiore della Borsa di Parigi, il Cac 40, ha fatto meglio, con un rialzo vicino al 28%. L’indice tedesco Dax in 12 mesi ha guadagnato circa il 15%, Londra ha avuto la stessa performance.

Però la Borsa di Parigi ha chiuso sui massimi storici e la Borsa inglese e tedesca vicine ai massimi assoluti. La Borsa di Milano è lontana poco meno del 90% dai massimi realizzati a marzo del 2000, quindi quasi 22 anni fa. Questo elemento potrebbe quindi essere un incentivo per gli investitori professionali, attirati dalle maggiori potenzialità di crescita del nostro mercato?

Sul nostro listino c’è chi ha fatto meglio del Ftse Mib. Ricordiamo che il paniere del Ftse Mib è quello che racchiude i 40 titoli a maggiore capitalizzazione. L’indice Ftse Star rappresenta il paniere Star dei titoli di media capitalizzazione. Ebbene, l’indice Ftse Italia Star in un anno è salito di oltre il 41%, ma l’indice delle Small Cap ha fatto ancora meglio. Il paniere dei titoli a piccola capitalizzazione è salito di oltre il 48%.

Nel 2022 attenzione a questi titoli top player di Piazza Affari per il 2021

Tornando alle performance dei titoli a maggiore capitalizzazione, Intesa Sanpaolo è stata l’azione più scambiata per controvalore. Nell’intero 2021 sono passate di mano azioni del titolo per un controvalore totale di 53,4 miliardi di euro. Mentre Stellantis ha ottenuto il maggiore numero di contratti scambiati. Quest’anno inoltre il numero degli scambi del titolo ex Fiat è stato di ben 4,6 milioni. Numeri che ci fanno capire su quali titoli gli operatori professionali stanno puntando da mesi.

Ma numero di contratti e controvalore degli scambi raramente coincidono con la migliore performance. Tra i titoli a maggiore capitalizzazione quali sono stati quelli che hanno fatto meglio? L’azione Unicredit da inizio anno ha guadagnato oltre il 77%, seguita da CNH. Il titolo del gruppo Fiat ha chiuso il 2021 con un guadagno del 65%, seguito da Interpump. Questo titolo ha chiuso l’anno con una performance che ha sfiorato il 60%. Perciò nel 2022 attenzione a questi titoli top player di Piazza Affari per il 2021, perché potrebbero ripetere l’impresa.

Approfondimento

Il punto sui mercati