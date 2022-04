Quando ci sono quegli avvenimenti unici nella storia dobbiamo coglierli al balzo. Ad esempio la scorsa notte, quella tra il 26 e 27 aprile, se siamo stati svegli, abbiamo potuto osservare le stelle cadenti. Ieri notte c’è stato un momento nel cielo che ci ha regalato un pochino di fortuna. Sfortunatamente in alcune città d’Italia il tempo non era bellissimo e quindi il cielo era scuro e poco nitido. Ma per alcuni, invece, il tempo è stato propizio.

Dopo le stelle cadenti di ieri notte, oggi c’è un altro avvenimento che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Questo è un giorno molto speciale per tutti i segni zodiacali. E ogni segno avrà una sua mission per la giornata di oggi. Infatti, la Luna in Pesci conquista Venere, Giove e Nettuno. Allineamento molto raro che non si ripeterà per un pochino di tempo, quindi oggi è la giornata giusta per entrare in contatto con quel mondo dei sogni che troppo spesso ci lasciamo alle spalle. Oggi è il giorno in cui dobbiamo provare a toccare il futuro.

Nei cieli c’è un allineamento unico che non si ripeterà per anni ed ecco cosa bisogna fare

Oggi, quindi, è la giornata del sogno e del suo raggiungimento. In questa settimana abbiamo sentito parlare molto di sogni, la Biennale d’Arte di Venezia si concentra proprio su questo tema. E la curatrice dell’esposizione ha scelto come titolo “Il latte dei Sogni”.

Vediamo allora i segni che spiccheranno nella giornata di oggi. Andiamo in ordine e quindi cominciamo con l’Ariete. Coloro che sono nati sotto questo segno dovranno soffermarsi sul significato nascosto delle cose. Ogni oggetto oltre alla propria superficie ha qualcos’altro. Oggi dobbiamo scoprirlo.

Toro, invece, oggi dovrà fidarsi dell’altro e mostrare a questi la sua gentilezza. Gemelli, invece, deve vivere il suo sogno. Ne ha uno nella testa e oggi è il momento di farlo proprio.

Per Cancro si apre la porta del futuro e delle possibilità. Infatti, coloro che sono nati sotto questo segno dovranno uscire dalla loro comfort zone ed esplorare.

Grande giornata anche per lo Scorpione. Oggi, infatti, è la giornata giusta per esprimere se stessi nel modo migliore possibile. Pesci viaggia parallelo allo Scorpione. Infatti, anche per i Pesci questa è una giornata introspettiva. Non dobbiamo mai dimenticare di amare noi stessi, ma soprattutto i noi del futuro. E così nei cieli c’è un allineamento unico che non vedremo più per anni e che porta a delle interessanti riflessioni su di noi.

