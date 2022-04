Moltissimi li comprano perché questi asparagi sono i migliori d’Italia secondo gli esperti

La primavera ci porta molti regali e gli asparagi sono sicuramente uno tra i più preferiti. Di solito, spuntano nelle nostre campagne a fine marzo o inizio aprile e poco dopo li troviamo nei nostri mercati.

Questi ortaggi sono davvero unici, perché hanno una forma e un gusto unici e facilmente riconoscibili. Certo, esistono tanti asparagi di forme, colori e dimensioni diversi. Anche in Italia ne troviamo di diversi tipi, in particolare nel nostro Paese gli esperti hanno riconosciuto l’eccellenza di 4 asparagi IGP e uno DOP. Infatti, moltissimi li comprano perché questi asparagi sono i migliori d’Italia.

Quello bianco di Bassano DOP e gli altri

La cittadina veneta di Bassano del Grappa regala all’Italia l’unico asparago DOP. Si tratta del suo asparago bianco, che acquisisce questo colore proprio perché viene raccolto ancor prima che spunti dal terreno. Ha una forma tozza e un gusto molto delicato in costante equilibrio tra l’amaro e il dolce. Perfetto per risotti e uova.

Sempre restando in Veneto ma spostandoci nella provincia di Treviso troviamo la frazione Badoere, del comune di Morgano. Qui nasce un altro grande asparago, appunto l’asparago di Badoere IGP. In realtà, in questa località ci sono due tipi di asparago, sempre IGP: uno bianco e l’altro verde. Quello bianco ha un sapore molto dolce, mentre quello verde ne ha uno più erbaceo.

Ancora in Veneto troviamo l’asparago bianco di Cimadolmo IGP. Il nome deriva dalla località in cui cresce. La principale caratteristica di questo asparago è l’assenza di fibrosità che lo rende morbidissimo.

Se invece ci spostiamo il Lombardia troviamo l’asparago di Cantello IGP. Bianco, non è lungo più di 22 centimetri. Dolcissimo e di consistenza tenera ma polposa, si consuma anche crudo. Si sposa benissimo con i formaggi di capra.

Invece, in Emilia Romagna troviamo l’asparago verde di Altedo IGP. Altedo è una frazione di Malalbergo che è un comune della provincia di Bologna dove si coltiva ma la sua coltura si diffonde anche nella provincia di Ferrara. Gambo robusto e gusto deciso, l’asparago di Altedo è perfetto in cucina, soprattutto per degli squisiti risotti.

Se vogliamo abbinare un vino agli asparagi in tutte le loro preparazioni dobbiamo, però, sapere che si tratta di una delle più difficili sfide della cucina. Il gusto degli asparagi infatti spesso crea degli attriti con il vino e quindi conviene sempre puntare su una bollicina, come champagne o Franciacorta.

