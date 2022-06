Come ogni anno sta arrivando il momento delle meritate ferie per i lavoratori. Si lavora l’intero anno aspettando il momento del meritato riposo che è anche un diritto sancito dalla Costituzione. Un diritto che non può essere tolto ad ogni lavoratore proprio come prevede la più importante normativa nazionale che è quella costituzionale. L’incastro tra i diritti in materia di lavoro e quelli in materia di salute dei lavoratori, ha prodotto di fatto l’obbligatorietà delle ferie. Che non possono essere negate o sostituite da altri Bonus, nemmeno quelli in danaro. E disattendere queste normative, sancite anche dai vari CCNL collettivi, è molto pericoloso perché espone a multe e sanzioni pesantissime.

Multe fino a 5.400 euro per le ferie di questi lavoratori se non vengono prese entro il 30 giugno ma pochi lo sanno

Le ferie si maturano mese dopo mese durante l’anno di lavoro. Un qualsiasi lavoratore, in base alla normativa nazionale, matura 4 settimane di ferie annue. Di queste 4 settimane, 2 devono essere sfruttate in maniera continua nello stesso anno in cui maturano. Le altre 2 settimane invece possono essere posticipate, frazionate e sfruttate entro 18 mesi dalla fine dell’anno in cui sono maturate. Per ogni anno intero di lavoro il lavoratore guadagna il diritto a 4 settimane di ferie. Che non possono essere monetizzate. In pratica, commette un illecito il datore di lavoro che non fa prendere le ferie al lavoratore, anche se lo risarcisce con stipendio e maggiorazioni varie.

Cosa si rischia

Multe fino a 5.400 euro per le ferie dei lavoratori non godute. Molti non conoscono questa verità e forse sottovalutano gli effetti. E dal momento che una parte delle ferie devono essere concesse al lavoratore entro i 18 mesi dal 31 dicembre dell’anno di maturazione, il prossimo 30 giugno arriva una importante scadenza da non lasciare passare. Il 30 giugno prossimo infatti scade il termine ultimo per chiudere i conti con l’annualità lavorativa 2020. Il lavoratore che non ha goduto delle 2 settimane di ferie rimanenti per il 2020, dovrà sfruttarle necessariamente entro il prossimo 30 giugno, cioè entro i già citati 18 mesi. Ed il datore di lavoro dovrà concederle, oltre che per non andare contro il sacrosanto diritto del lavoratore, anche per evitare pesanti sanzioni.

Il datore di lavoro inadempiente infatti rischia una sanzione da 120 a 170 euro se non concede le ferie relative ad un solo anno di lavoro a massimo 5 dipendenti. Sanzioni che crescono e finiscono con l’essere comprese tra 480 e 1.800 euro inadempienze di 2 anni per più di cinque lavoratori. E arrivano alla cifra massima compresa tra 960 e 5.400 euro per inadempienze oltre i 4 anni per più di dieci dipendenti. Senza considerare che il lavoratore a cui non sono state concesse le ferie può richiedere i danni al datore di lavoro, con buone possibilità di successo in Tribunale.

