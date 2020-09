Da tempo la Disney ha annunciato la realizzazione di Mulan, il live-action Disney che tutti aspettano tratto dal famoso cartone animato dedicato all’eroina cinese. Dopo averne parlato a lungo, il film è pronto, anche se il pubblico dovrà aspettare ancora un po’ per riuscire a vederlo. Vediamo, quindi, tutti i dettagli, trama, anticipazioni e data di uscita di questo attesissimo film!

Quando lo vedremo?

A fine novembre del 2017 la Disney ha finalmente rivelato il primo nome del cast. L’attrice che interpreterà la protagonista Mulan. Si tratta dell’attrice cinese Liu Yifei, molto popolare nel suo Paese per essere apparsa in diversi film.

All’inizio Mulan era previsto per la fine del 2018, ma poi è slittato al 2019. La Disney aveva successivamente fissato la data di uscita per il 26 marzo 2020, ma l’emergenza coronavirus ha determinato un ulteriore slittamento, al 24 luglio. Successivamente, il 21 agosto sembrava un buon giorno come data di rilascio negli Stati Uniti. Le cose, però, sono ulteriormente cambiate.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Il film non uscirà più al cinema. Sarà invece disponibile sulla piattaforma Disney+ dal 4 settembre con accesso vip, che costerà 21,99 €. Questa decisione è stata molto criticata sia dagli spettatori che aspettavano il film in tutta la sua gloria sul grande schermo, che dai proprietari dei cinema, già messi in crisi dalla prolungata chiusura.

Se tutto andrà come negli Stati Uniti, vedremo il film senza costi aggiuntivi sulla stessa piattaforma streaming a partire da Dicembre 2020.

Cosa cambierà in Mulan, il live-action Disney che tutti aspettano?

I produttori hanno annunciato che molti saranno i cambiamenti rispetto alla versione animata. Per cominciare mancheranno il dragetto Mushu, che aveva fatto appassionare in tanti, e anche la canzone “Farò di te un uomo”, colonna portante del film originale. Anche il personaggio maschile principale Li Shang non ci sarà. Infatti, si è deciso di dividerlo in due personaggi diversi, uno dei quali sarà un comandante dell’esercito e futuro interesse amoroso di Mulan.

Nonostante questi cambiamenti il live-action seguirà il resto della storia del cartone animato e tutto sembra portare a pensare che questo film potrà essere definito semplicemente epico!