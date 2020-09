Quindici minuti per tornare in forma, scopri come!

Perfetti per chi ha poco tempo da dedicare al fitness, i workout da quindici minuti per tornare in forma, scopri come! Sono semplici, veloci ed efficaci. Si, perché grazie all’elevata intensità dell’allenamento, fatto senza soste, il metabolismo incrementa e i muscoli si tonificano più in fretta.

Allenamento HIIT veloce e intenso

Si comincia con un breve riscaldamento per poi passare subito a 30 secondi di esercizio ad alta intensità. Alternateli poi a 30 secondi di recupero attivo.

Il workout si concentra principalmente sull’aspetto cardiovascolare. Tuttavia, gli esercizi presenti nei blocchi ad alta intensità forniranno anche un ottimo stimolo muscolare. Soprattutto nella parte inferiore del corpo.

Ricordiamo che la caratteristica principale degli allenamenti HIIT è l’alternanza di alta e bassa intensità di lavoro. Quindi sarà importante eseguire gli esercizi in velocità, prestando sempre la massima attenzione a precisione ed esecuzione corretta.

HIIT è l’acronimo di High Intensity Interval Training. Ma cosa si nasconde dietro questa manciata di termini inglesi?

Tradotto in italiano sarebbe Allenamento a intervalli ad alta intensità. Questo tipo di allenamento cardiovascolare alterna esercizi ad alta intensità come gli scatti, ad esercizi a bassa intensità come una camminata a passo lento (recupero attivo). La buona notizia è che tra una serie e l’altra di esercizi è possibile anche fermarsi del tutto e godersi un meritato riposo completo.

La popolarità dell’HIIT è in continua crescita. Lo testimonia anche l’annuale report di ACSM sui trend del fitness. L’allenamento HIIT è al terzo posto subito dopo la wearable technology e il body weight training.

Perché gli allenamenti HIIT sono così popolari?

La loro durata è generalmente inferiore a quella degli allenamenti tradizionali.

Il consumo calorico, considerata l’elevata intensità, è generalmente superiore a quello degli allenamenti tradizionali. L’intensità elevata determina infatti un incremento dell’effetto denominato EPOC, ovvero l’acronimo di Excess Post-exercise Oxygen Consumption. Al termine dell’esercizio fisico, l’attività metabolica e il dispendio calorico non ritornano subito a livelli di riposo. Invece, rimangono più elevati per un tempo relativamente lungo (da 15 minuti fino a 48 ore). Questo può variare in base all’intensità e alla durata dell’allenamento.

Gli allenamenti HIIT sono coinvolgenti perché vengono eseguiti in gruppo. Ma anche perché sono vari grazie appunto al frequente cambiamento di esercizi.