Avere soldi, maledetti e subito con un clic. Ormai ci stiamo abituando a fare i pagamenti elettronici. La paura di contagio da coronavirus ha impresso un’accelerata all’uso di pagamenti diversi dai soldi contanti. Non solo carte di credito, bonifici e bancomat, la nuova frontiera dei pagamenti in futuro sarà tramite WhatsApp. Avere soldi, maledetti e subito con un clic sarà possibile.

L’applicazione di messaggistica oltre a permettere di scrivere, inviare foto, fare chiamate e videochiamate singole e di gruppo, consentirà di effettuare pagamenti digitali.

Il progetto pilota

La nuova era dell’applicazione WhatsApp Pay partirà come progetto pilota in Brasile per poi estendersi gradualmente in tutto il mondo. Mark Zuckemberg che detiene il controllo di Facebook (NASDAQ:FB), Instagram, WhatsApp non è nuovo a iniziative che lasciano il segno. Molti si chiedono perché il servizio viene testato in via prioritaria proprio in Brasile. Uno dei motivi può essere quello che lo Stato carioca sta soffrendo, ancora oggi, più di tutti per il Covid-19. Con le restrizioni in atto per evitare il contagio, l’utilizzo di questa forma di pagamento alternativa può dare immediatamente dei feedback.

Come funzionerà l’applicazione?

Tutti siamo a conoscenza che WhatsApp si può utilizzare con profilo in modalità business e privato. Sia per il primo che il secondo caso, i tecnici informatici hanno elaborato un piano specifico. Chi ha un profilo business di WhatsApp fornirà tutti gli elementi per ricevere il pagamento tramite l’app stessa.

Ben diverso il discorso per fare un pagamento con WhatsApp tra privati. Il trasferimento di denaro tra persone avverrà in modo diverso. Ma quello che conta che anche mandare istantaneamente pochi soldi ad una persona sarà un gioco da ragazzi. Oltre a scriverci in modo istantaneo, riusciremo ad avere soldi maledetti e subito con un clic.

La nuova frontiera dei pagamenti digitali va ad abbinarsi al mondo della messaggistica istantanea. Saranno contenti i fruitori? Intanto gli sviluppatori dopo WhatsApp stanno guardando oltre. Questa funzione potrebbe essere disponibile a tutta la family social di Mark Zuckemberg.