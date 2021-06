Avere un giardino rigoglioso può conferire un aspetto fantastico alla nostra casa. Non tutti, però, hanno spazio nel loro appartamento per fiori e colture. Pensandoci, in effetti, c’è bisogno di svariati metri quadrati e di cura costante.

Per fortuna esistono delle soluzioni più pratiche ed economiche. Far crescere delle piantine non è difficile. Si possono mettere su un balconcino o in casa come decorazione. Fanno bene all’ambiente e purificano l’aria che respiriamo. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Essere circondati dai colori aiuta a vivere in salute e incentiva il benessere psicologico. Bisogna, però, prendersene cura. Si tratta di vegetali, degli esseri viventi a tutti gli effetti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Molti non ne sono al corrente ma versare dell’aceto sulle nostre piante può avere questi effetti incredibili e inaspettati.

Alcune piante da giardino fanno bene alla pelle

Oltre a favorire il buon umore e ad abbellire la nostra casa, le piante offrono tanti altri benefici. Ce ne sono addirittura alcune che fanno bene alla pelle e la rendono di nuovo giovane.

Il rosmarino, ad esempio, si può usare per inscurire i capelli. Contiene, inoltre, degli antiossidanti naturali.

Il timo, ancora, è un antibatterico e favorisce la circolazione sanguigna.

La violetta, infine, riesce ad idratare la pelle in maniera completa.

Una sostanza molto comune come l’aceto può far bene alla flora di casa. Nelle prossime righe si analizzerà da vicino il perché.

Molti non ne sono al corrente ma versare dell’aceto sulle nostre piante può avere questi effetti incredibili e inaspettati.

I benefici dell’aceto

L’aceto ha numerosi utilizzi nella vita di tutti i giorni. Versarlo o spruzzarlo sulle piante può essere una mossa davvero intelligente.

Alcune piante per crescere hanno bisogno di un terreno acido. L’aceto può fare al caso nostro. Lo si versa nel terreno mescolato all’acqua e il gioco è fatto.

Si può utilizzare insieme ad acqua e zucchero sui fiori. Il risultato saranno fiori più forti, resistenti e rigogliosi.

Mescolato con del sale, il prodigioso aceto combatte la crescita di erbacce.

Questo prodotto, infine, può essere usato come deterrente per lumache e formiche.