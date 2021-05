Il giardino, assieme all’orto, è ormai il punto più importante della nostra abitazione. Ora che il tempo e bello ed i fiori iniziano a sbocciare, non possiamo certo trovarci impreparati. Ed ecco quindi che siamo sempre alla ricerca di qualche nuova pianta da avere per migliorare il verde di casa, per fare invidia a tutto il vicinato.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa dà spesso consigli per avere i giardini migliori del quartiere, e che abbiano effetti benefici. In un articolo precedente ad esempio abbiamo consigliato la menta, che ha tanti vantaggi. Tra questi, la sua capacità di attirare le coccinelle e di fare bene alla salute se usata in cucina.

Oggi vediamo invece tre piante diverse, e tutte hanno effetti molto precisi sul nostro corpo. Ecco le tre favolose piante da giardino che fanno bene alla pelle e la rendono di nuovo giovane.

Rosmarino

Qualcuno potrebbe essere sorpreso, ma questa pianta utilizzatissima in cucina serve anche per la salute della pelle. Essa in particolare viene usata con fini cosmetici nei prodotti per capelli. Infatti, esso contiene delle sostanze particolari che li rendono più scuri in maniera naturale. Allo stesso tempo, ha effetti idratanti sullo scalpo.

Il rosmarino è inoltre ricco di antiossidanti e vitamina E, dunque per questa ragione è molto indicato per prodotti contro l’invecchiamento della pelle. Inoltre, non dimentichiamo che utilizzarlo ci lascerà addosso davvero un buon profumo.

Timo

Il timo ha come caratteristica fondamentale di essere un antibatterico. Per questo motivo viene inserito spesso all’interno di prodotti contro l’acne, spesso causato da dei batteri. Favorisce inoltre la circolazione sanguigna e questo può dare un aspetto più riposato e luminoso se applicato al viso.

Violetta

Anche la violetta, come il timo, ha proprietà antibatteriche, ed inoltre può essere usato come antimicotico per determinati tipi di fungo. Non solo, ma ha anche qualità idratanti che sono perfette per la pelle scottata dal sole, o quella secca.

Insomma, ecco le tre favolose piante da giardino che fanno bene alla pelle e la rendono di nuovo giovane. Giusto fuori casa possiamo avere le materie prima per oli ed unguenti che sono un toccasana.