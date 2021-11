Nelle case degli Italiani, il bidet fa parte della dotazione normale di un gabinetto. È un sanitario molto utile per la pulizia quotidiana di cui non si riesce a farne a meno. In genere sono due i modi di fare il bidet e in Italia uno è molto diffuso. Tuttavia, molti lo ignorano ma abbiamo sempre sbagliato il modo di fare il bidet a causa di questa cattiva abitudine.

La curiosa storia

Il nome bidet è di origine francese e di qualche secolo fa. Nell’antico francese la parola bidet si riferiva ad un pony e al modo di sedersi sopra. Sedere sopra un bidet era come adagiarsi su un piccolo cavallo. Eppure questo attrezzo non è nato per far divertire i bambini, ma piuttosto per la Corte del re di Francia nel 1.700. Tuttavia, a quell’epoca l’acqua era considerata insana per la pulizia delle parti intime e allora fu relegato al popolo.

In Italia, invece, piacque molto alla corte dei Borboni a Napoli e si diffuse poco per volta in tutta la Penisola.

In Francia anche si diffuse fra tutta la popolazione e fino agli anni 80 era presente nelle toilette delle case. Di fatto però a partire dagli anni 60 l’uso della carta igienica sostituì poco per volta quello del bidet, cosa che non accadde in Italia. Così lentamente questo sanitario cominciò a mancare nel bagno francese. Oggi chi l’ha ancora a casa senza averlo tolto, lo utilizza per lavarci la biancheria, metterci le birre al fresco, lavarci il gattino e quanto altro.

Molti lo ignorano ma abbiamo sempre sbagliato il modo di fare il bidet a causa di questa cattiva abitudine

In Italia e Francia sullo stesso bidet si sono sviluppate due tradizioni diverse di lavarsi. Gli Italiani amavano riempire il bidet di acqua tiepida, sedersi sopra e praticare la pulizia quotidiana. Poi tolgono il tappo e lasciavano defluire l’acqua, per poi asciugarsi.

I Francesi, invece, si sedevano a cavalcioni faccia al muro e si lavavano con l’acqua corrente, prima da una parte e poi dall’altra.

Se dovessimo giudicare da un punto di vista igienico, certamente fare il bidet faccia al muro, sarebbe più igienico. L’acqua che scorre dal rubinetto pulisce meglio, perché la sporcizia defluisce immediatamente dal tubo di scarico. L’acqua con cui ci si lava è sempre nuova e ci aiuta meglio ad eliminare il sapone.

Con la tecnica di sedersi spalle al muro, invece, si utilizza sempre la stessa acqua, anche se alcuni lasciano un po’ di acqua scorrere di continuo. In effetti non c’è granché di ricambio d’acqua. Inoltre, l’acqua che pulisce il sedere è la stessa che deterge i genitali. Bisognerebbe poi ancora risciacquarsi con dell’acqua pulita. Tanto vale allora fare il bidet alla francese.

Certamente lavarsi correttamente è importante e vale la pena soffermarsi su queste suggestioni.

