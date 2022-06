Le piante ci raccontano ogni giorno della loro straordinaria bellezza. Basterebbe fare una passeggiata nei luoghi collinari o di montagna bassa, per incontrare piante e alberi magnifici. Il contatto con la natura ci rigenera e ci permette di ritrovare una nostra giusta dimensione. A maggior ragione bisognerebbe sistemare un piccolo angolo di natura nella propria casa. Le case, oggi, sono diventate un angolo di tecnologia. Le piante allora ci ricordano quella realtà vera, a cui noi apparteniamo. Anche il giardino potrebbe diventare l’occasione per godere di questa presenza amica.

Non tutti hanno pensato di creare uno spazio apposta per alcune piante. Queste crescono male nel terriccio, dove le altre crescono bene. Sono le piante che preferiscono terreni acidi, come è il caso delle azalee, dei rododendri e delle eriche.

Per creare un piccolo spazio in giardino a queste piante acidofile, potremmo utilizzare la torba. Sistemata sopra uno strato di terriccio, isolato dal resto del giardino, aiuterebbe la crescita di queste piante. Bisognerebbe solo tenere la torba sempre un po’ bagnata, per trasmettere una certa acidità al terreno.

Anche la casa si può decorare con bellissime piante d’appartamento. La maggior parte sono tutte di origine tropicale, abituate a certe temperature. Si adattano bene all’interno delle stanze, dove la temperatura è sempre più alta. Inoltre, raggruppandole insieme, nei periodi caldi, trasmettono all’aria quell’umidità che la rende più fresca. Un piccolo vantaggio da non sottovalutare.

Molti la confondono con una Aralia, questa pianta da appartamento può trasformare tutta la casa con la sua bellezza

Una pianta da appartamento, che emana tutta la sua bellezza, è la Fatsia. In passato era considerata a tutti gli effetti un’Aralia, sia come famiglia, che come genere. Oggi, invece, pur restando nella famiglia delle Araliaceae, fa parte del genere Fatsia. Per questo motivo molti la confondono con una Aralia, anche nel genere.

Le Aralie sono state per quasi due secoli una delle piante più diffuse negli appartamenti. Così anche la Fatsia japonica. Questa è una vistosa sempreverde originaria del Giappone e di Taiwan. È caratteristica per la grandezza delle sue foglie, che arrivano anche a 45 cm di apertura. Sono molto ampie e di tipo palmato. Il loro colore è di un verde brillante, quasi lucido.

Di per sé la pianta potrebbe raggiungere tranquillamente i 4 m di altezza. È solo grazie alla potatura che si possono contenere le sue dimensioni. Un altro vantaggio della Fatsia japonica riguarda la sua grande adattabilità e anche la facilità di coltivazione. Questa caratteristica la rende adatta a chi non ha grandi esperienze con le piante.

Se decidessimo di prendere questa pianta, sarebbe meglio sceglierne una ancora piccola. Ma con le foglie lucide e di un bel colore verde. Una pianta facile da tenere e che potrà trasformare casa con la sua bellezza.

Approfondimento

