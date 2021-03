Questo diffuso metodo per conservare gli alimenti potrebbe fare male alla salute

Per ragioni di comodità negli ultimi anni i contenitori per gli alimenti sono diventati estremamente comuni nelle nostre cucine. Utilissimi per quando si preparano grandi quantità di cibo, hanno il vantaggio di mantenere freschi e saporiti più a lungo quasi tutti gli alimenti. In commercio se ne possono trovare di diversi materiali, ma principalmente sono fatti di vetro e plastica. I più comuni fra i due sono poi quelli in plastica, grazie al loro basso costo e peso inferiore. Ma quali sono i migliori contenitori per conservare gli alimenti in modo sano? Ed è vero che i contenitori in plastica fanno male alla salute?

In questo articolo parleremo di questo diffuso metodo per conservare gli alimenti che potrebbe fare male alla salute.

I pericoli dei contenitori in plastica

Se la plastica ha il vantaggio di costare poco, presenta invece un problema quando la si riscalda. Quando infatti riempiamo questi contenitori con del cibo caldo, il policarbonato del quale sono composti tende a rilasciare prodotti chimici come il bisfenolo A (BPA) e gli ftalati (DEHP). Dei composti organici riconosciuti dall’Istituto Superiore di Sanità per avere effetti sul sistema riproduttivo, sul neurosviluppo e sul sistema immunitario, specialmente nella prima infanzia.

Perché scegliere invece quelli in vetro

Al posto della plastica sarebbe quindi preferibile scegliere il vetro. I contenitori in vetro, dei quali abbiamo già parlato in un precedente articolo, infatti non rilasciano elementi estranei nei cibi che contengono. Sono quindi più sani per il nostro organismo e sono anche completamente riciclabili, a differenza della plastica. Il vetro è poi anche un materiale più elegante, dall’aspetto retrò e bello a vedersi, ma anche più economico della plastica nel lungo periodo. Un contenitore in vetro infatti dura praticamente tutta la vita mentre quelli in plastica si deteriorano nel giro di alcuni anni e vanno continuamente ricomprati.

Ecco perché questo diffuso metodo per conservare gli alimenti che potrebbe fare male alla salute dovrebbe essere sostituito dall’uso del vetro, un materiale più sano e eco friendly.