Migliora la circolazione e abbasserebbe il colesterolo questa pianta

Il problema del colesterolo alto non si riduce d’estate, anche se si può attenuare con un’alimentazione più leggera e ricca di acqua. Sia come liquido, che attraverso la frutta e la verdura. Sappiamo che ci sono molti cibi che aiutano ad abbassarlo.

È il caso di cereali e legumi, ma non solo. Pensiamo al pesce, il cui consumo aumenta nella stagione estiva, anche tra chi non lo ama particolarmente. Certo, una frittura non aiuterebbe molto, ma, ogni tanto, con moderazione, ci si può lasciare andare. Cotto al vapore sarebbe meglio, anche se non molto appetitoso. La giusta via di mezzo è la griglia, con la quale si possono unire sia le giuste sensazioni del palato, che l’aspetto della salute.

Tuttavia, ci sono altre soluzioni valide per abbassare il colesterolo. Oggi ne andremo a proporre una che si basa su una pianta molto diffusa dalla quale si ricava una salsa gialla parecchio amata soprattutto dai francesi. Anche tedeschi e inglesi, seppur in varianti diverse, ne fanno molto uso. Stiamo parlando della senape, che si ricava dai semi dell’omonima pianta. Poi si possono combinare con altri ingredienti per dare vita a quella che ritroviamo in commercio o nei vari ristoranti.

Migliora la circolazione e abbassa il colesterolo questa pianta comune

Tuttavia, non è proprio consigliabile per chi soffre di colesterolo, anzi. La parte che, invece, è benevola e ottima per ridurlo è quella della foglia. In particolare, si possono cucinare in due modi leggermente differenti per apprezzarle dal punto di vista nutrizionale.

Il primo modo è piuttosto semplice. Si fanno bollire insieme a un litro di brodo vegetale. Mentre questo è sul fuoco, laviamo un paio di mazzi di foglie di senape. Asciughiamole con la centrifuga che usiamo abitualmente per l’insalata, poi andiamo a eliminare gli ultimi tre centimetri di gambo. Quindi, le buttiamo nel brodo bollente e lasceremo cuocere per circa 45 minuti, aggiungendo sale e pepe a piacere. Scoliamo e consumiamo ancora calde.

La cottura al vapore per non disperdere le tante sostanze nutritive

Il secondo modo differisce di poco. Non useremo il brodo vegetale, ma le faremo cuocere al vapore. Servirà una pentola apposita, che riempiremo d’acqua. Porteremo a ebollizione, per poi posizionare sopra le foglie di senape. In meno di dieci minuti saranno pronte per essere gustate. Se vogliamo, possiamo aggiungere un cucchiaio di aceto all’acqua in ebollizione per dare un sapore più accentuato alle foglie.

Migliora la circolazione e abbasserebbe il colesterolo questa pianta che normalmente consumiamo in altro modo. La senape può non piacere a tutti su carni e pesce, ma, di sicuro, sarà valida per coloro che hanno la necessità di tenere sotto controllo il colesterolo. Inoltre, migliorerebbe la circolazione sanguigna, esattamente come un’altra pianta aromatica molto diffusa e profumata.

