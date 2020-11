Una platea di italiani è delusa. Non è bastato fare la pedalata decisiva per ottenere il bonus mobilità. Purtroppo, in pochi minuti il sistema è andato in crash e addirittura le risorse, con il clic day, si sono subito esaurite. Non tutto è perduto a quanto pare. Non si può mai sapere, meglio conservare ricevute e fatture per gli acquisti effettuati nel periodo tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020. Infatti, il Ministero dell’Ambiente sta mettendo mani al bilancio per far uscire nuove risorse.

215 milioni di euro non sono bastati

In questo arco di tempo, i più lesti hanno ottenuto il bonus spettante dalla dotazione di 215 milioni messi a disposizione della collettività. Il Ministero, con una nota, ha rassicurato coloro che sono restati fuori. Il Governo punta a rimettere in gioco altri soldi per accontentare tutti. Nel contempo, perciò meglio conservare ricevute e fatture. In effetti, per ottenere il bonus mobilità. Oppure per semplificare per la bicicletta, i documenti contabili vanno presentati in originale. La corsa all’ultima pedalata ha lasciato di stucco molti.

Nell’area apposita, aperta sul sito del Ministero, ad oggi risulta un laconico messaggio di questo tipo: i fondi sono terminati. La dotazione, come detto, del Programma sperimentale Buono Mobilità era di 215 milioni di euro.

Clic day tra crash e risorse terminate

Le risorse messe a disposizione si sono esaurite in pochissimi giorni. Gli esclusi non ci stanno perché hanno acquistato biciclette e monopattini proprio sulla spinta di questo bonus erogabile fino a 500 euro.

A quanto risulta, gli acquisti di biciclette e monopattini sono stati veramente tanti. Le associazioni di categoria, fin da subito, hanno nutrito dei dubbi sulla dotazione messa in campo. Alla fine come dargli torto. Il Governo, ora, è chiamato ad un colpo di reni. Il Ministero dell’Ambiente si è impegnato a reperire ulteriori risorse da appostare fin da subito.

Entro l’anno nuovi fondi?

Se tutto fila liscio per fine anno, chi è rimasto fuori dal bonus, può vederselo riconosciuto. E’ fondamentale, ora, fare il quadro della situazione e verificare effettivamente quante persone sono rimaste fuori. Solo in questo modo si può avere un quadro preciso. Non si può mai sapere, meglio conservare ricevute e fatture, nel caso arrivasse il clic day bis.