Metti uno spicchio d’aglio nel water prima di andare a dormire e scopri tutti i benefici. L’aglio è uno degli alimenti più amati dalle casalinghe. Viene usato per tantissime cose. Ma lo sapevate che l’aglio è utile anche per la pulizia del vostro water? Non basta più tenerlo sotto il cuscino oppure strofinarlo sulle tende, adesso possiamo usarlo anche per pulire il water.

Il bagno è un covo di batteri, soprattutto il water. Quindi è giusto pulirlo circa ogni due giorni per eliminare ogni tipo di batterio. Esistono tantissimi modi per lavare il water. Partendo da quelli più tradizioni come ad esempio i prodotti chimici che si trovano sul mercato. Ma possiamo arrivare anche a quelli fatti in casa. Come ad esempio l’utilizzo dell’aceto con il bicarbonato oppure anche la pasticca per pulire la dentiera. Se non ci credete cliccate qui.

Ma ora passiamo al nostro amato spicchio d’aglio

L’aglio è naturalmente antisettico e antinfiammatorio e contiene anche una sostanza chiamata allicina. L’allicina protegge da parassiti e batteri, sopprimendo naturalmente i funghi e modificando l’ambiente di cui il fungo ha bisogno per prosperare. E secondo questo trucco, l’aglio con il suo effetto dovrebbe quindi essere in grado di aiutare a sbarazzarsi dei batteri nel gabinetto.

Ecco come fare

Sbucciate uno spicchio d’aglio e mettetelo nel water. È meglio farlo durante la notte quando la toilette viene utilizzata meno frequentemente. Quando ti alzi la mattina successiva, sciacqua il gabinetto con l’aglio. È necessario farlo almeno due volte a settimana per avere un water sempre pulito. Con il suo effetto antimicrobico e antimicotico, l’aglio aiuta a mantenere igienizzato il water. Un’altra alternativa, che rimuove anche le macchie gialle nella toilette, è fare un tè all’aglio e versarlo nella toilette. Prepara il tè facendo bollire 2,5 tazze d’acqua con tre spicchi d’aglio, che poi verserai nella tazza del water quando l’acqua si raffredda.