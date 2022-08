Mettere paglia nel fuoco farà scottare questi 4 segni che si odiano

Chi si assomiglia si piglia, dice il proverbio, ma per alcuni segni zodiacali vale pure il contrario. Le caratteristiche dei segni, le propensioni e le stelle creano scontri epici e quando ci si trova in mezzo è davvero un problema. Sono pochi i segni che si scontrano sovente e non si sopportano fino a odiarsi. Qualche antipatia si, ma l’odio è un sentimento veramente al limite. Eppure in alcune circostanze, quando i pianeti si mettono di traverso, alcuni segni cominciano a fare la guerra e non c’è modo di fermarli.

Cosa succede quando 2 di questi segni vivono insieme? O se nasce un rapporto di amicizia anche se le stelle sono contrarie? In estate il clima è rovente e allora potrebbero arrivare le rese dei conti, oppure semplicemente potremmo scoprire di non essere così innamorati come pensavamo.

Chi odia l’Ariete

Mettere paglia nel fuoco farà scottare quando di mezzo ci sono Ariete e Acquario, non è mai consigliato. Questi segni sono simili, quindi il proverbio dovrebbe essere valido. Ma così non è. Questa estate ci saranno grandi liti tra le coppie di questi 2 segni e, se ancora non è accaduto, basterà aspettare che la temperatura di stagione scenda di qualche grado e ci penseranno loro a farla risalire. Troppe critiche vicendevoli in quest’ultimo periodo, troppe parole fuori posto. Le persone vicine dovrebbero fare da pacieri invece di istigare. Le amicizie dell’uno si scontrano con quelle dell’altro, anche nascostamente. Il clima non sarà dei migliori quando i nodi verranno al pettine. I proverbi valgono. Tra moglie e marito è meglio non mettere mai il dito.

Segni che si assomigliano

Non bisognerebbe mai creare un rapporto di coppia se siamo dello Scorpione e abbiamo conosciuto un Leone. O viceversa. E se abbiamo incontrato una persona che ci piace e sta nascendo un’amicizia, stiamo attenti. All’inizio sono rose e fiori, poi arrivano i guai. Scorpione e Leone sono segni carismatici, prendono decisioni senza ascoltare gli altri pareri, sono convinti di essere sempre nel giusto. Cosa accadrebbe se ad un certo punto uno dei due mettesse in dubbio le opinioni o le decisioni dell’altro? Lo Scorpione non riconosce la leadership altrui, il Leone vive quasi solo per raggiungere determinate posizioni. All’interno dello stesso ufficio, per esempio, sarebbe quasi un disastro. E infatti molti cambiamenti per questi 2 segni deriveranno in questa estate lavorativa da una vicinanza inopportuna. Riflettiamo sui passi da fare in avanti, ma soprattutto su quelli da fare indietro. La saggezza salverà chi lo avrà meritato di più.

Mettere paglia nel fuoco farà scottare questi 4 segni che si odiano

Tanto onore e tanti nemici, dice qualcuno. Ed ecco che il Leone si trova in difficoltà anche con l’Acquario. Segni permalosi che non lasciano passare una virgola, ricordano tutto, niente dimenticano. Il Leone si può gestire, se si accetta una posizione di secondo piano. L’acquario non è in grado di farlo. Pur standosene per i fatti suoi, l’Acquario è egocentrico e sta bene con i segni modesti, saggi, riservati. Trovare sul lavoro un Acquario e uno Scorpione potrebbe essere una vera disdetta, questa estate, per il Leone. E i pianeti hanno stabilito che a qualcuno accadrà. Ci sarà da combattere per portare a casa i guadagni sperati. L’ufficio sarà rovente. Una vera lotta. In alcuni casi, però, il Leone riuscirà a mettere da parte la presunzione e ragionerà in maniera lucida. Sarà il Sole a dare una mano, aiutando questo segno ad esprimersi al meglio.

Lettura consigliata

Son d’assi le coppie dello zodiaco che non se le mandan a dire se s’amano