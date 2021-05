Anche oggi mercati azionari in attesa di sviluppi per prendere una direzione. Cosa sbloccherà i prezzi? Fino a quando potrà continuare questa situazione?

L’indecisione continua a regnare sovrana e i mercati in balia della stessa rimangono fermi e intorno agli stessi prezzi da diverse settimane, con precisione da inizio aprile. Cosa attendere da ora in poi? Nei prossimi due giorni sono attesi dati macroeconomici rilevanti che potrebbero chiarire ulteriormente le future dinamiche dell’inflazione e forse anche dare indicazioni sulle prossime dinamiche dei mercati.

Ora andremo a definire la tendenza in corso e cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.

Alle ore 20:41 della giornata di contrattazione del 26 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.449

Eurostoxx Future

4.031

Ftse Mib Future

24.780

S&P 500 Index

4.197,49.

La nostra previsione annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 21 maggio.

Il setup più importane dell’anno scadrà nella prima decade di agosto. In quest’area temporale è attesa la formazione del massimo annuale.

Mercati azionari in attesa di sviluppi per prendere una direzione

Di seguito i livelli operativi da monitorare per mantenere il polso della situazione di domani e i prossimi giorni:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 27 maggio inferiore a 15.427.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 27 maggio inferiore a 4.018.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 27 maggio inferiore a 24.775.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 27 maggio inferiore a 4.170.

Quale operatività di trading è consigliata per domani?

Flat in ottica intraday e Long in ottica multidays. Si raccomanda di mantenere un’esposizione degli investimenti di breve termine molto bassa in attesa di sviluppi. Entro pochi giorni potrebbe/dovrebbe partire una fase direzionale del 7/10% della durata di almeno un mese, se non due. In quale verso? Non è ancora deciso.

Si procederà per step.