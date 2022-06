Non solo la laurea, ma capita che persino per il diploma non ci sia tempo, nel sovraffollamento di impegni lavorativi. Così, c’è chi rinvia la laurea per abbracciare in pieno la carriera politica, come Luigi Di Maio, e chi addirittura rinvia a data da destinarsi (anzi ad anno futuro) la maturità.

Chi vivrà vedrà

Per la Maturità 2022, gli artisti italiani che saltano la prova sarebbero Sangiovanni e Blanco. Pare infatti che i due artisti non prendano parte alla prima prova scritta. Dopo il successone dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022, avrebbero accumulato diverse assenze a scuola. Sarebbero quindi fuori dal giro e non se la sarebbero sentita di presentarsi alla prova finale. Quindi nulla da fare per i due super famosi rispetto a Pascoli, Verga e Segre, oggetto delle tracce in corso di svolgimento in queste ore.

Giorni da Brividi

Per fare memoria, Blanco sale sul podio dell’Ariston con la canzone «Brividi» insieme a Mahmood. E per la maturità 2022, gli artisti italiani che saltano la prova sarebbero due. Blanco, appunto, e Sangiovanni. Il primo duetta con Mahmood, come detto, e si presenta pure all’Eurovision al Pala di Torino, ma non la spunta sulla band ucraina Kalush e la celebre «Stefania». Per giunta Blanco sarebbe anche a riposo a causa di un incidente da cui deriva anche l’interruzione dei concerti. Insomma, non sembrerebbe un gran periodo per il giovane cantante. Niente diploma e niente concerti. Verranno tempi migliori!

Maturità 2022, gli artisti italiani che saltano la prova e rimandano la corsa al diploma

Veniamo a Sangiovanni, sempre classe 2003. Anche lui sarebbe assente alla prova in quel del Liceo Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza. Pare manchi dai banchi dal quarto anno, momento in cui lascia per partecipare al programma «Amici di Maria De Filippi». A Sanremo fa scalpore con la sua «Farfalle», che si classifica quinta ma entra nella testa di tutti e, di fatto, riscuote un successo popolare. L’augurio per entrambi è che possano presentarsi alla prova il prossimo anno.

