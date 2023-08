Matrimonio a settembre e non sai come vestirti? Ecco 5 abiti wow a meno di 100 €

Ti hanno invitato ad un matrimonio a settembre e ancora devi scegliere il vestito? Ecco 5 soluzioni eleganti e sofisticate a prezzi convenienti!

La stagione dei matrimoni non è ancora terminata, anzi settembre è un mese molto amato dai futuri sposi. Clima caldo ma non afoso come luglio e agosto, i primi accenni di autunno e paesaggi autunnali. Ma scegliere l’abito adatto è piuttosto complicato anche per questo. Serve un look che sia elegante, confortevole e adatto alla temperatura variabile. Se stai cercando l’outfit perfetto e non vuoi spendere una fortuna ecco qualche abito che fa al caso tuo.

Matrimonio a settembre e non sai come vestirti, abito corto, midi o lungo?

Con l’abito midi non si sbaglia mai, soprattutto se il matrimonio è di giorno. Puoi scegliere una fantasia floreale sia sui toni neutri che più accesi. Oppure optare per un abito con corpetto più scuro e gonna a ruota o a palloncino floreale. Su ASOS trovi un’ampia scelta, se vuoi l’effetto wow prendi il vestito lungo stile corsetto con stampa estiva a fiori. Il prezzo? Solo 75 € per un vestito che lascerà tutti a bocca aperta.

Se invece vuoi qualcosa di più formale, ovviamente non puoi che scegliere il plissé. Sia abito che tuta jumpsuit con il pantalone a palazzo e scollo all’americana. Bellissimo il vestito midi con spalline sottili incrociato sul davanti a pieghe sempre su ASOS. Il prezzo è davvero interessante, 40 €, così puoi comprare anche una pochette nuova.

Sì agli abiti scollati, basta aggiungere giacchino o stola

Chi l’ha detto che gli abiti scollati si possono indossare solo d’estate e di sera? Se sai come mettere la stola o abbini il giacchino giusto puoi fare un figurone in tutte le occasioni. Per un tocco di eleganza audace, considera un vestito a sirena senza spalline o con spalline sottili. Bellissimo l’abito da sera di Trendyol rosso o con fantasia che trovi su Zalando a soli 50 €.

Eccoti poi una soluzione lunga e una corta che ti faranno brillare tra le invitate. Se non vuoi rinunciare a mostrare le gambe, scegli un modello corto ma romantico. Le maniche a palloncino sono un must di questa stagione e sono super di classe. Questo stile offre un’aria retrò e femminile, perfetta per un matrimonio. Il vestito skater corto con corsetto di ASOS Luxe sui toni azzurro pastello a 95 € è l’ideale.

Invece, se vuoi un abito lungo, punta su qualcosa di particolare e unico. Il solito abito monocolore in tulle con scollo a cuore lo trovi un po’ ovunque. Se vuoi essere indimenticabile scegli l’abito da sera Claudi di Mango. Al momento è su Zalando a 99,99 €.

In conclusione, se devi andare ad un matrimonio a settembre e non sai come vestirti ecco qualche idea. Ora devi solo decidere quale lunghezza fa più al caso tuo e riempire il carrello.

(n.d.r. Proiezionidiborsa e l’Autore dell’articolo non hanno alcun interesse diretto o indiretto con i marchi indicati. Le notizie vengono riportate a titolo gratuito e senza alcuno scopo di lucro)