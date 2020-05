Mario Testino omaggia l’Italia nel suo nuovo libro. Uno dei più importanti fotografi di moda, dedica all’Italia il suo nuovo libro Ciao, omaggio all’Italia. Raccoglie 140 fotografie inedite a colori e in bianco e nero, scattate in Italia in vent’anni, pubblicato dalla casa editrice Teschen.

Con forse una delle parole più conosciute al mondo “ciao” Mario Testino racconta il bel Paese dal dopoguerra ad oggi. Il coffe table book ci ricorda, in questo periodo di strade deserte, l’Italia di un tempo. Quella dei colori accesi, dei sorrisi, delle canzoni d’amore e delle notti passate a piazza di Spagna sotto le stelle. C’è un che di nostalgico ma anche di epico. C’è l’odore del basilico e quello del mare, che chissà se mai lo vedremo quest’estate, oppure lo vedremo tra pareti di plexiglass. Sembra di stare dentro una bolla, che ci porta lontano da tutto quello che è la nostra attualità.

Il volume, pubblicato in sole cento copie, con firma autografa dell’autore, è suddiviso in tre parti. La prima, “In giro”, risale alla metà degli anni Settanta, quando Testino era appena arrivato in Italia, e racconta strade, quartieri popolari, feste religiose, i mosaici del Foro Italico a Roma e le ville patrizie. La seconda, “Alla moda”, è dedicata alla fotografia di moda e racconta le sfilate, le modelle, gli stilisti e i protagonisti degli anni Ottanta e Novanta di Milano: Gianni e Donatella Versace, Valentino Garavani, Carla e Franca Sozzani, Monica Bellucci e Dolce&Gabbana. L’ultima, “Al mare”, racconta le vacanze, le spiagge e la bella vita. Mario Testino ha realizzato centinaia e centinaia di immagini. Ha vissuto decine di vite. Quella cattolica e conservatrice da bambino. E quella più ribelle, da adolescente in Brasile. Ha ritratto Kate Moss e la regina d’Inghilterra. Uomini abbronzati e uomini in carriera, sempre standosene ben alla larga da ogni stereotipo. Ha vissuto il trionfo e lo scandalo. Ma oggi regala all’Italia uno spaccato del nostro paese indimenticabile.

