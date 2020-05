Animal Crossing si allea con Valentino e Marc Jacobs. I marchi del lusso entrano ufficialmente nel gaming. Animal Crossing è un videgame che sta spopolando nel web insieme a Fortnite, che sta per ricevere una nuova patch 12.60. Disponibile per Nintendo Switch, permette ai giocatori di evadere virtualmente dall’ambiente domestico per poter iniziare una vita virtuale su un’affascinante isola piena di particolari esserini antropomorfi, con cui svolgere attività e passare il tempo.

Per molti è il videogame perfetto per trascorrere questo particolare periodo anche se sembra essere quasi finito. Una sorta di cura digitale o un antistress da utilizzare contro la monotonia di giornate trascorse chiusi in casa. Tantissimi sono i brand che si stanno avvicinando al mondo del gaming. Infatti Louis Vuitton ha collaborato con League of Legends sia creando dei vestiti per il game sia realizzando la coppa di League of Legends. Mentre MAC, famoso brand di cosmesi, ha deciso di allearsi con Honor of Kings.

Balenciaga, Burberry, Celine, Chanel, Dior, Fred Perry, Stone Island. Sono solo alcuni dei marchi moda che sono stati replicati nel mondo di Animal Crossing in seguito all’iniziativa di 100 Thieves, che ha spinto poi anche colossi come Maison Valentino e Marc Jacobs a proporre pezzi della collezione primavera/estate e persino dei capi esclusivi per l’allegro e rilassante videogioco disponibile su Switch.

100 Thieves è l’organizzazione che fonde moda e videogiochi di cui fa parte anche il cantante Drake, quando ha deciso di creare delle trasposizioni digitali dei propri capi d’abbigliamento all’interno di Animal Crossing: New Horizons. C’è chi è andato addirittura oltre, come il brand di streetwear Highsnobiety, che ha condiviso con i possessori del gioco alcuni design della linea Inner Life dando il via ad alcune collaborazioni con Aries, Colette Mon Amour e L’As du Fallafel.

