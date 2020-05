I look per confondere il Face ID e le telecamere per strada. Quali sono e come si fa.

Il Face ID è sempre più presente nella nostra società e sempre più utilizzata da aziende e differenti enti governativi a fini di sorveglianza e sicurezza. Ma la moda ha una soluzione. Infatti Un gruppo di stilisti e artisti, pressati da una realtà che spinge sempre più in direzione della tecnologia, ha ideato sistemi perfettamente legali e molto analogici per sfuggire al controllo digitale.

I giganti della tecnologia come Google o Apple (NASDAQ:AAPL) ci hanno istruito al Face ID e in verità risulta anche abbastanza comoda come tecnologia. Il sistema di riconoscimento facciale può essere infatti utilizzato per evitare, per esempio, che un estraneo sblocchi il nostro smartphone. Sono tantissimi i test che si stanno facendo su questa tecnologia. Un giorno magari apriremo la porta di casa solo con lo sguardo e l’uso di sistemi di sorveglianza basati sull’intelligenza artificiale, da parte degli enti governativi e dei dipartimenti di polizia, è sempre più in uso, anche in Europa.

In Olanda Jip van Leeuwenstein ha realizzato una maschera che funziona come una lente con delle sfaccettature. Permette di vedere e di essere visti, da occhi umani, ma confonde le telecamere impedendo il recupero dei dati.

Maezawa Mold ha inventato un occhiale in Giappone, con l’esperto di protezione della privacy Isao Echizen, dove basta inclinare le lenti di 10 gradi per ottenere un gioco di luce sul volto che lo nasconde ai software.

Anche il semplice make può avere lo stesso effetto. Un trucco che invecchia sicuramente aiuta, ma nessuno vuole dimostrare più degli anni che ha. Ma un make up ben applicato può cambiare di molto la fisionomia di una persona. Basti pensare ai fantastici make up delle star che sui red carpet sono quasi irriconoscibili. Le idee non finiscono qui perché ci sono tantissimi altri designer e artisti che hanno creato t-shirt e accessori in grado di confondere i sistemi di sorveglianza.