Mangi sempre sano? Ogni volta che vai al supermercato è un dramma? Mangi solo cibi altamente sani? Costantemente chiedi se il cibo è biologico, vegano, crudista o a chilometro zero? Soffri di un disturbo chiamato ortoressia. Questo problema in realtà è un problema sociale e psicologico, perché è legato alla qualità del cibo e non ad un discorso di dieta. Coloro che soffrono di ortoressia hanno paura che il cibo possa essere contaminato, che sia sporco, e quindi non sano. È un disturbo che sta crescendo sempre più soprattutto negli over 30, sia nella popolazione maschile sia in quella femminile.

Il cibo e la società di oggi

Oggi viviamo in un’epoca dove tutto è detto, ma tutto è non detto. Sull’etichetta dei cibi, per legge, ci deve essere scritto ogni composto presente, ma sono in pochi a saperle leggere, quindi diventa quasi inutile. Spesso si sente che alcuni cibi sono stati ritirati dai supermercati perché nocivi. Abbiamo vissuto il periodo no olio di palma, no OGM, no conservanti e tanti altri. Pian piano sembra che si stia diffondendo una paura verso il cibo, e invece sembra che riusciamo ad apprezzare solo la frutta o la verdura appena colta dall’albero, perché quella fa veramente bene.

Mangi sempre sano? Ecco di quale disturbo soffri

È un disturbo in sé molto complicato da decifrare, perché non è che se uno è attento a ciò che mangia allora vuol dire che soffre di ortoressia. Assolutamente no. Essere attenti al cibo è importante e non è una cosa da sottovalutare. Il discorso però è più complesso, perché colui che soffre di ortoressia è ossessionato dal cibo e ha paura che non mangiando cibi sani il suo corpo non sia sufficientemente pronto a sconfiggere una potenziale minaccia. Chi soffre di ortoressia basa la sua esistenza sulla frase “tutta la salute dipende dal cibo”. Ovviamente essendo un disturbo sociale legato al cibo la cura è affidata a uno psicologo psicoterapeuta cognitivo comportamentale e a un medico nutrizionista.