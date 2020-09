In questo articolo i nostri esperti dell’Ufficio Analisi spiegheranno perché non comprare subito, ma tra qualche settimana, un titolo azionario sottovalutato del 50% e finanziariamente molto solido. Kolinpharma, infatti, si trova in una condizione molto particolare. Da un lato la sua valutazione è inferiore sia alle stime degli analisti che al suo fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. Dall’altro la proiezione in corso è ribassista, per cui non è ancora il momento giusto di acquistare.

Un aspetto molto positivo di Kolinpharma è la sua situazione finanziaria. L’indice di liquidità sia primario che secondario, infatti, è ben superiore a 1, per cui la società riesce a far fronte sia al debito di breve che di lungo periodo.

Una nota prima di proseguire. Kolinpharma ha una capitalizzazione inferiore a 15 milioni di euro e negli ultimi tre mesi il controvalore medio scambiato giornalmente è stato inferiore ai 20.000 euro.

La valutazione del titolo secondo gli analisti e il fair value

Due sono gli analisti che coprono Kolinpharma e il consenso medio è Hold, mantenere, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 53,5%.. Il consenso Hold, a fronte di una considerevole sottovalutazione, esprime la prudenza con la quale gli analisti delle case d’affari trattano il titolo.

Se si confronta il fair value con le attuali quotazioni si scopre che il titolo risulta essere sottovalutato del 52,8%.

Perché non comprare subito, ma tra qualche settimana, un titolo azionario sottovalutato del 50% e finanziariamente molto solido: le motivazioni dell’analisi grafica e previsionale

Kolinpharma (MIL:KIP) ha chiuso la seduta del 7 settembre a 8,5 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso fino al time frame settimanale è ribassista ed è questo il motivo per cui al momento è meglio temporeggiare prima di prendere posizioni di lungo respiro.

Da questo punto di vista il miglior punto di ingresso si trova in area 7,661 euro con stop nel caso di chiusura settimanale sotto lo stesso valore. Tuttavia va notato come nel breve periodo ci sia stata una chiusura superiore a 8,373 euro che se confermata nei prossimi giorni potrebbe far decollare le quotazioni verso il +50% stimato sia dagli analisti che dal fair value.

Qualora la rottura di area 8,373 euro non dovesse essere confermata, allora le quotazioni scenderebbero fino in area 7,649 euro (II obiettivo di prezzo) che, guarda caso, coincide proprio con il punto di ingresso individuato sul time frame settimanale.

