Afidi, zanzare, mosche e moscerini sono l’incubo di ogni italiano ogni estate. Infatti, in questo periodo dell’anno, sarà il caldo o sarà l’acqua stagnante delle nostre piantine a casa, le zanzare e gli insetti ci tormentano. Noi di ProiezionidiBorsa avevamo già dato una preziosa indicazione al Lettore per prevenire questo fastidioso problema.

Oggi vogliamo proporre un’altra soluzione, più creativa. Si tratta di una miscela di due ingredienti che hanno tutti in casa, ed è molto facile da preparare. Infatti, mai più zanzare e afidi delle piante in casa con questa soluzione geniale.

Prepariamo la soluzione

In questo caso si tratta proprio di una soluzione. Non solo nel senso di risolvere un problema, ma proprio come composto. Infatti, gli ingredienti centrali per la preparazione di questo composto sono il succo di limone e un qualsiasi detergente da piatti. E il Lettore si chiederà: com’è possibile unire il detergente da piatti al succo di limone? Nulla di più facile.

Mai più zanzare e afidi delle piante in casa con questa soluzione geniale

La procedura è molto semplice, ma alcuni passaggi vanno seguiti per bene. Innanzitutto prendiamo un limone bello grosso e maturo e lo incidiamo in due parti. A meglio dire, lo tagliamo in due e con l’aiuto di uno spremiagrumi ne ricaviamo tutto il succo.

A questo punto, mettiamo il succo fresco in una ciotola e quindi prendiamo il detergente per piatti. Per chi ha familiarità con la preparazione della maionese sarà sicuramente un gioco da ragazzi. Come non dobbiamo far impazzire la maionese aggiungendo l’olio di colpo, qui dobbiamo fare la stessa cosa.

Quindi, versiamo solo qualche goccia alla volta e cerchiamo di amalgamare il detersivo con il succo di limone. In questo modo i vari insetti saranno invogliati a bere il succo di limone ma verranno intrappolati dal detersivo.