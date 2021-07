Corriamo un enorme rischio di ritrovarci improvvisamente senza auto. Purtroppo in Italia i furti di veicoli sono all’ordine del giorno. Ora LoJack Italia, azienda attiva nel recupero dei veicoli rubati, ha pubblicato uno studio approfondito in merito. Questo dossier sull’auto ha spaventato tutti perciò seguiamo questi 5 consigli per evitare il pericolo.

Purtroppo in Italia diminuisce la percentuale di recupero delle auto rubate e parallelamente aumenta il numero dei veicoli che spariscono nel nulla.

Logicamente la parte più consistente riguarda le auto, a seguire moto, veicoli commerciali leggeri e mezzi pesanti. Negli ultimi 10 anni si sono perse le tracce di un milione di mezzi di trasporto.

Cosa sta accadendo ora

Con il ritorno alla mobilità i furti dei veicoli sono aumentati sensibilmente. Purtroppo i proprietari di autovetture, fuoristrada, moto/scooter, veicoli commerciali leggeri e mezzi pesanti solo in poche occasioni riescono a rientrarne in possesso. Infatti quasi 2 auto rubate su 3 ormai non fanno ritorno al legittimo proprietario.

Le regioni calde

Durante la fase pandemica, lo stato di allerta del furto d’auto ha riguardato zone come Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia. In queste 5 regioni si concentra l’83% dei furti nazionali.

Quale direzione prendono le auto rubate

I mezzi di trasporto rubati vengono piazzati sul mercato estero oppure utilizzati per il redditizio business dei pezzi di ricambio. Le auto più appetibili e con un buon mercato illegale sono la Fiat Panda, la Fiat 500, la Fiat Punto, la Lancia Y e la Volkswagen Golf. Come comportarsi per evitare il furto d’auto?

Come abbiamo visto l’aumento dei furti è ritornato ad aumentare. Perciò tutti devono sapere quali comportamenti tenere per ridurre drasticamente le possibilità di ritrovarsi improvvisamente senza auto.

Questo dossier sull’auto sta spaventando tutti perciò seguiamo questi 5 consigli per evitare il pericolo

Ora leggendo i nostri consigli apparentemente possono sembrare banali ma se messi in pratica veramente ci possiamo salvare. Mai lasciare l’auto con i finestrini e il tettuccio leggermente aperti perché può rilevarsi fatale.

Quando si parcheggia l’auto di notte scegliere luoghi non isolati e semmai evitare di mettere il veicolo sempre allo stesso posto. Parallelamente quando l’auto resta ferma per più giorni conviene sempre verificare la presenza in modo da far scattare la denuncia di furto immediatamente. La miglior cosa da fare è installare sempre un sistema di antifurto hi-tech in modo da rendere probabile il recupero in caso di furto.