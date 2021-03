Gli animali sono i coinquilini dell’uomo. Essi, infatti, sono ospiti del nostro stesso pianeta Terra. Hanno molte caratteristiche in comune con gli esseri umani. Nascono, crescono, mangiano, dormono, si riproducono. Ci sono creature marine e terrestri. Vertebrati o invertebrati. Pesci, rettili, anfibi, mammiferi. Artropodi, molluschi, echinodermi.

Di sicuro, però, alcuni animali sono più vicini all’uomo. Si tratta dei cosiddetti animali domestici. Cani e gatti su tutti. È compito dell’essere umano proteggerli e tutelarli in ogni modo. Capire le loro esigenze non è sempre facile. Ci si può chiedere cosa dice il cane quando abbaia. O perché il gatto fa le fusa.

Ci sono alcuni comportamenti degli amici pelosi che possono sorprendere. Molti si fanno delle domande che difficilmente trovano una risposta univoca.

In questo articolo si parlerà di un argomento abbastanza dibattuto.

Ecco svelato perché i cani proteggono alcuni tipi di donne.

I cani tendono a proteggere il loro padrone

I cani sono degli animali territoriali. Con la loro urina designano il loro spazio vitale. Stabiliscono dei luoghi in cui si sentono a casa. Guai a chi si avvicina senza invito!

I simpatici quadrupedi, inoltre, tendono a proteggere il loro padrone. Amano a dismisura gli umani che si prendono cura di loro e cercano di preservare la loro incolumità.

Gli umani apprezzano molto questa caratteristica. Si crea un affetto e un amore reciproco e incondizionato. Anche gli uomini, quindi, si preoccupano della salute di questi animali. Il Ministero della Salute ha diffuso delle norme nazionali sulla tutela degli animali.

I cani, però, tendono a focalizzarsi sugli individui più bisognosi e apparentemente più indifesi.

Bambine e donne incinte

Gli amici a quattro zampe hanno una predisposizione a muoversi in branco. Di conseguenza ragionano in termini di gruppo di appartenenza. Secondo tali logiche, i piccoli della specie vanno protetti dai predatori e dai pericoli esterni. I cani, quindi, tendono a proteggere maggiormente i bambini e le bambine a cui sono particolarmente affezionati.

Ci si interroga, inoltre, su una questione. Il cane riesce a fiutare la gravidanza? Non si può dare una risposta certa a questa domanda. Di sicuro riescono a percepire i cambiamenti umorali e i momenti di particolare fragilità. Con questi animali si riesce a comunicare tramite un linguaggio fisico fatto di gesti ed emozioni. Anche in questo caso, i cani sono più inclini a difendere le donne in dolce attesa.

I cari amici pelosi, quindi, proteggono maggiormente le bambine e le donne incinte.