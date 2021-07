Quando tre settimane fa (clicca qui per leggere) il titolo era salito più del 50% non ci eravamo fatti ingannare e avevamo spiegato le motivazioni alla base della nostra titubanza nel’accettare la fine della lunga discesa delle quotazioni e la ripartenza al rialzo. Anche settimana scorsa dopo un altro rialzo di oltre il 30% avevamo espresso i nostri dubbi.

Mai decisione fu più opportuna. Infatti, dopo due settimane consecutive al top le azioni Imvest segnano la peggiore performance settimanale a Piazza Affari con un ribasso di oltre il 20%.

L’aspetto più importante di questo ribasso è legato alla rottura della fortissima area di supporto a 0,056 euro. Qualora questo livello non dovesse essere immediatamente recuperato al rialzo le quotazioni potrebbero scendere fino in area 0,008 euro.

Se già il rialzo era stato accompagnato da un rialzo dei volumi scambiati, anche il ribasso non è stato da meno. Durante la settimana appena conclusasi, infatti, sono stati scambiati 74.000.000 di azioni, il record storico su Imvest.

Prima di concludere ricordiamo che la capitalizzazione di Imvest è di poco superiore ai 3 milioni di euro, per cui il titolo potrebbe andare incontro a violente escursioni di prezzi che aumentano il rischio di perdita in conto capitale per gli investitori.

Il titolo Imvest (MIL:YIV) ha chiuso la seduta del 2 luglio a quota 0,0524 euro in ribasso del 4,90% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.