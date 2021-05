Per vivere bene, è necessario sentirsi a proprio agio in diverse situazioni. Soprattutto quando si sta in mezzo agli altri, tuttavia, ci possono essere delle difficoltà. Ci si sente giudicati o si pensa che qualcuno ce l’abbia con noi. O, altre volte, si stenta a creare un contatto profondo con i vari interlocutori. Sentirsi esclusi o non rispettati è davvero una brutta sensazione. Diversi studi hanno di mostrato che i circuiti neurali che si attivano sono gli stessi del dolore fisico.

Per preservare la propria salute mentale, infatti, è necessario che l’uomo viva fra i suoi simili.

Per conquistare il rispetto e l’ammirazione di tutti bisogna seguire queste semplici regole.

Il rispetto e l’ammirazione

Consultando il vocabolario, si legge che il rispetto è una disposizione ad evitare degli atti lesivi della dignità altrui. L’ammirazione, invece, ha una componente valutativa molto forte. È una sorta di meraviglia di fronte a qualcosa che desta stupore.

Nel gergo quotidiano i due termini si utilizzano quasi come sinonimi. Entrambi, infatti, consistono nel riconoscere all’altro il suo posto nel mondo. Chiunque merita di vivere come meglio crede e di essere apprezzato da chi lo circonda.

In caso contrario si hanno dei comportamenti spregevoli come il bullismo.

Purtroppo, non è sempre facile. Per conquistare il rispetto e l’ammirazione di tutti bisogna seguire queste semplici regole.

Stimare sé stessi

La chiave è rispettare sé stessi. Se manca un sano amor proprio, è davvero difficile che gli altri ci rispettino. È necessario, quindi, avere un atteggiamento assertivo e sicuro.

Una prima regola è capire che non bisogna sempre soddisfare gli altri. Pensare a ciò che davvero vogliamo non è egoismo.

La seconda regola è saper mettere dei paletti. Ognuno ha un suo spazio vitale che non va calpestato in alcun modo. Dire no può non essere facile, ma è fondamentale.

Una terza e ultima regola consiste nel saper accettare i conflitti. È necessario, infatti, non sottomettersi in alcun modo. Il rispetto si dà e si riceve.

Seguendo queste regole, avremo l’ammirazione che meritiamo.