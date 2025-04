Macché Google e Big 5, c'è l'investimento in Cloud della porta accanto che sta aspettando i più coraggiosi

Tra Dazi, contro Dazi e Dazi amari… gli investitori cercano alternative meno stressanti. Nel comparto tech, occhi puntati sulla realtà europea, OVH Groupe, che potrebbe rappresentare una ghiotta occasione.

In realtà OVH Groupe non è che sia propriamente una società di poco conto, perché attualmente è il principale fornitore europeo di servizi cloud.

Perché investire in OVH Groupe

La società offre soluzioni multisettoriali, suddivisi in quattro prodotti: Bare Metal Cloud, Hosted Private Cloud, Public Cloud e Web Cloud, che permettono di creare la struttura ideale sia alle startup che alle multinazionali, sia alle PMI che a qualsiasi tipologia di azienda, anche pubblica. La società è francese e opera dal 1999, ma solamente negli ultimi 3 anni ha dato “interessanti segni di vita”, incuriosendo gli investitori.

Due mesi fa, OVH Groupe ha diffusi i dati finanziari relativi al semestre, concluso a febbraio 2025 .

. La società ha registrato un fatturato in crescita di 50 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente, con 536 milioni rispetto ai 486.

con 536 milioni rispetto ai 486. Ha registrato un utile netto di 7,21 milioni di euro, un ottimo risultato rispetto alla perdita di circa 17 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso.

Di recente, il titolo ha effettuato un vero e proprio rally, guadagnando il 51% nel corso del 2025 e addirittura il 76% nell’ultimo mese. Complice, probabilmente, la sfiducia degli investitori nelle azioni e società Usa, e delle incertezze innescate dalle politiche tariffarie del Tycoon. Inoltre il mercato dei data center e in generale dell’IA è comunque in espansione, e OVH Groupe pare essere una buona alternativa alle Big 5 statunitensi.

Le azioni Ovh Groupe SA (EPA: OVH) meno di una settimana fa hanno visto un balzo molto interessante dopo che le raccomandazioni di Stifel erano passate a “hold”. Le previsioni si erano attestate su un aumento del titolo da 7 a 11 dollari. Gli analisti di Stifel avevano affermato di “non vedere venti contrari all’orizzonte per il numero uno francese dell’informatica dematerializzata” e che “i buoni risultati del primo trimestre 2025 – [avevano confermato] – l’inizio di una fase favorevole, in un contesto di crescenti tensioni commerciali con gli Stati Uniti“.

Perché alcuni esperti ritengono che OVH Groupe sia un investimento ancora troppo rischioso

La società europea di Cloud sta investendo per l’ampliamento dei propri servizi e solamente nel 2025 ha avviato interessanti progetti a livello europeo. Nonostante ciò, i 360 milioni di euro di investimenti sono cifra ben al di sotto dei 200 miliardi di dollari che le Big 5 stanno impegnando nella Ricerca.

Dopo il rally del titolo , sono emerse da parte di alcuni analisti delle preoccupazioni circa il futuro della società, che potrebbe risentire delle difficoltà europee nella gestione della sovranità dei dati .

, sono emerse da parte di alcuni analisti delle preoccupazioni circa il . Quasi contestualmente, Morgan Stanley ha abbassato la sua raccomandazione sul titolo OVHcloud a “sottoponderare” , ritenendo che le performance fossero sopravvalutate.

, ritenendo che le performance fossero sopravvalutate. Non c’è abbastanza sicurezza, dunque, che l’Europa possa davvero produrre una realtà in grado di battere Amazon, Microsoft, Google e Alphabet .

. A seguito delle affermazioni di Morgan Stanley il titolo ha visto un brusco arresto.

In conclusione, solamente per chi crede che la società riuscirà a superare le attuali criticità, investire in azioni OVH Groupe potrebbe rappresentare una buona opzione, magari sfruttando proprio il calo di prezzo del momento.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.