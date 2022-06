Tra i cibi “esotici” che gli italiani hanno adottato nella propria dieta ci sono la quinoa e il couscous, generalmente tipici delle zone più calde del Pianeta. Questi cibi sono estremamente versatili, ma generalmente vengono preparati in maniera molto semplice. Quinoa e couscous si possono preparare facendoli bollire in acqua salata, proprio come prepareremmo il semolino oppure la polenta, che invece appartengono da molto tempo alla tradizione italiana. Ma nella preparazione di questi cibi spesso si incontra un fastidioso inconveniente: i grumi duri che non ne vogliono sapere di sciogliersi. Possono accadere soprattutto se non siamo molto diligenti nel mescolare gli ingredienti durante la cottura. Ma fortunatamente, esiste una soluzione davvero semplicissima a cui molti non pensano.

Il trucco è usare l’acqua fredda e scaldarla lentamente

La soluzione per evitare grumi durante la cottura di semolino, quinoa, couscous o anche la polenta è molto semplice: basta iniziare la cottura utilizzando l’acqua fredda, che poi scalderemo molto lentamente sulla fiamma. Non utilizziamo quindi l’acqua già bollente che abbiamo scaldato nel bollitore, e non aspettiamo che l’acqua sia calda prima di aggiungere gli ingredienti alla pentola. L’acqua calda rischia infatti di causare la formazione immediata di grumi che poi sarà difficile sciogliere, (anche per cuocere la pasta è sconsigliato mettere l’acqua già calda nella pentola, ma per una diversa ragione). Ma vediamo più nel dettaglio come procedere.

Mai più grumi nel couscous, nella quinoa o nel grano saraceno utilizzando questo trucchetto davvero banale che ci tramanda la tradizione

Innanzitutto ricordiamoci che alcuni ingredienti devono rigorosamente essere lavati prima di essere cotti. Prima fra tutte la quinoa. La quinoa non lavata, infatti, contiene saponine. Queste sostanze potrebbero creare problemi digestivi e dolori allo stomaco, ma si eliminano facilmente lavando la quinoa. Per quanto riguarda il couscous, mettiamolo nell’acqua fredda mescolando lentamente da inizio a fine cottura (ovviamente parliamo del couscous crudo, non di quello precotto che invece va preparato nell’acqua calda).

Un altro trucco per evitare che si formino grumi durante la cottura

Mai più grumi nel couscous, nella quinoa o nel grano saraceno se utilizziamo l’acqua fredda. Un ultimo consiglio per contrastare ancora di più la formazione di grumi durante la cottura è di versare un filo d’olio di oliva nell’acqua. Impedirà ai piccoli chicchi di attaccarsi fra loro durante la cottura.

